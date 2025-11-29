https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/pusilin-dhc-sinirindaki-dnepropetrovsk-bolgesinde-tampon-bolge-genisliyor-1101418977.html
Puşilin: DHC sınırındaki Dnepropetrovsk bölgesinde tampon bölge genişliyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Dnepropetrovsk bölgesinde, Donetsk sınırına yakın alanlarda Rus birliklerinin ilerleyişiyle birlikte...
2025-11-29T21:52+0300
2025-11-29T21:52+0300
2025-11-29T21:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
donetsk
tampon bölge
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir putin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1d/1055961638_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_9c0d738a3140be7ef58d5b75b125c2b2.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Rus ordusunun Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatın seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Puşilin, Donetsk ile Dnepropetrovsk bölgeleri arasındaki sınır hattında tampon bölgenin giderek genişlediğini belirtti.Puşilin, “Cumhuriyetimizin güneyinde, Doğu AskeriGrubu’nun sorumluluk alanında kalan Dnepropetrovsk bölgesinde tampon bölgenin genişlediğini gözlemliyoruz” dedi.Puşilin ayrıca, son bir ayda Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde önemli ilerleme sağladığını ve çok sayıda yerleşim yerini kontrol altına aldığını söyledi. Ele geçirilen köy ve kasabalar arasında Tihoye, Otradnoye, Radostnoye, Neçayevka, Gay, Orestopol, Danilovka ve Volçye'nin yer aldığı belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait savunma hatlarını yararak Zaporojye ile Dnepropetrovsk bölgesinin sınırlarına hızla ilerlediğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ile sınırda güvenliği sağlamak ve saldırıları önlemek amacıyla tampon bölgeler oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktarmıştı.
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
dnepropetrovsk
donetsk
