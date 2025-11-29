Türkiye
Philadelphia Havalimanı'nda 'bomba' paniği: FAA uçuşları durdurdu, sonra sebebi değiştirdi
FAA, bomba tehdidinin ardından başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve kalkışlarda yaklaşık 15 dakikalık gecikme... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bomba tehdidi nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşları kısa süreli olarak durdurdu.FAA daha sonra açıklamasını güncelleyerek, durumun 'güvenlik' gerekçesiyle yaklaşık 15 dakikalık bir 'kalkış gecikmesi' olarak uygulandığını bildirdi.
04:48 29.11.2025
FAA, bomba tehdidinin ardından başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve kalkışlarda yaklaşık 15 dakikalık gecikme uygulandığını açıkladı. Ardından seneni değiştirerek, 'güvenlik gerekçesiyle' olarak düzenledi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bomba tehdidi nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşları kısa süreli olarak durdurdu.
FAA daha sonra açıklamasını güncelleyerek, durumun 'güvenlik' gerekçesiyle yaklaşık 15 dakikalık bir 'kalkış gecikmesi' olarak uygulandığını bildirdi.
