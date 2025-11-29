https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/philadelphia-havalimaninda-bomba-panigi-faa-ucuslari-durdurdu-sonra-sebebi-degistirdi-1101402376.html
Philadelphia Havalimanı'nda 'bomba' paniği: FAA uçuşları durdurdu, sonra sebebi değiştirdi
Philadelphia Havalimanı'nda 'bomba' paniği: FAA uçuşları durdurdu, sonra sebebi değiştirdi
Sputnik Türkiye
FAA, bomba tehdidinin ardından başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve kalkışlarda yaklaşık 15 dakikalık gecikme... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T04:48+0300
2025-11-29T04:48+0300
2025-11-29T04:48+0300
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
philadelphia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bomba tehdidi nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşları kısa süreli olarak durdurdu.FAA daha sonra açıklamasını güncelleyerek, durumun 'güvenlik' gerekçesiyle yaklaşık 15 dakikalık bir 'kalkış gecikmesi' olarak uygulandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/ucusunuz-iptal-olabilir-gunes-firtinasi-dunya-genelinde-binlerce-ucagi-etkileyen-guvenlik-uyarisina-1101401915.html
philadelphia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_50017098eaef30ed9fc1f6c74ddd6d62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), philadelphia
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), philadelphia
Philadelphia Havalimanı'nda 'bomba' paniği: FAA uçuşları durdurdu, sonra sebebi değiştirdi
FAA, bomba tehdidinin ardından başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve kalkışlarda yaklaşık 15 dakikalık gecikme uygulandığını açıkladı. Ardından seneni değiştirerek, 'güvenlik gerekçesiyle' olarak düzenledi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bomba tehdidi nedeniyle Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na yapılan uçuşları kısa süreli olarak durdurdu.
FAA daha sonra açıklamasını güncelleyerek, durumun 'güvenlik' gerekçesiyle yaklaşık 15 dakikalık bir 'kalkış gecikmesi' olarak uygulandığını bildirdi.