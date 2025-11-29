https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/papa-14-leoya-istanbulda-protesto-abd-cianin-ekumeniklik-planina-gecit-yok-1101414428.html
Papa 14. Leo'ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA'nın ekümeniklik planına geçit yok'
Papa 14. Leo’ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok'
29.11.2025
Papa 14. Leo’ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok'
Özel
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İznik’in ardından İstanbul’daki temaslarını sürdürüyor. Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ziyaretinde “birlik” mesajları öne çıkarken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretini Eminönü’nde protesto etti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek Ankara ve İznik’in ardından bugün İstanbul’da temaslarda bulundu. Papa, Fener Rum Patrikhanesi içinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi’ndeki “Şükür Duası” etkinliğinde konuşarak Hristiyan dünyasına birlik mesajları verdi.
Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların "Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında" kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.
Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu.
Papa 14. Leo ve Patrik Bartholomeos, ortak bir bildiri imzaladı.
TGB’den Papa 14. Leo’ya protesto: CIA planına geçit yok
Papa’nın İstanbul programı sürerken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Eminönü’nde bir protesto düzenledi. Eylem, Papa ile Patrik Bartholomeos’un buluşması öncesinde gerçekleştirildi.
Eylemde, “Papa ve Bartholomeos CIA görevinde. ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok” yazılı pankart taşındı. TGB adına yapılan basın açıklamasında, “Papa'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye ardından Lübnan'a yapıyor olmasının arkasında bir siyasi plan var. Bir emperyalist proje var. Bir CIA görevi var” ifadeleri kullanıldı.