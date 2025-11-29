Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/papa-14-leoya-istanbulda-protesto-abd-cianin-ekumeniklik-planina-gecit-yok-1101414428.html
Papa 14. Leo’ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok'
Papa 14. Leo’ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok'
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İznik’in ardından İstanbul’daki temaslarını sürdürüyor. Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ziyaretinde “birlik”... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T16:53+0300
2025-11-29T16:53+0300
türki̇ye
i̇stanbul
papa 14. leo
i̇znik
protesto
türkiye gençlik birliği (tgb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101415878_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_fff2095c3c4f6dae60e40344173be1dc.jpg
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek Ankara ve İznik’in ardından bugün İstanbul’da temaslarda bulundu. Papa, Fener Rum Patrikhanesi içinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi’ndeki “Şükür Duası” etkinliğinde konuşarak Hristiyan dünyasına birlik mesajları verdi.Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların "Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında" kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu.Papa 14. Leo ve Patrik Bartholomeos, ortak bir bildiri imzaladı.TGB’den Papa 14. Leo’ya protesto: CIA planına geçit yokPapa’nın İstanbul programı sürerken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Eminönü’nde bir protesto düzenledi. Eylem, Papa ile Patrik Bartholomeos’un buluşması öncesinde gerçekleştirildi.Eylemde, “Papa ve Bartholomeos CIA görevinde. ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok” yazılı pankart taşındı. TGB adına yapılan basın açıklamasında, “Papa'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye ardından Lübnan'a yapıyor olmasının arkasında bir siyasi plan var. Bir emperyalist proje var. Bir CIA görevi var” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/mhpden-papa-14-leonun-turkiye-ziyaretine-iliskin-aciklama-bir-tur-sova-donusturuldugu-gorulmektedir-1101414107.html
türki̇ye
i̇stanbul
i̇znik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101415878_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_72e560839a254ba0445d7432882a606d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, papa 14. leo, i̇znik, protesto, türkiye gençlik birliği (tgb)
i̇stanbul, papa 14. leo, i̇znik, protesto, türkiye gençlik birliği (tgb)

Papa 14. Leo’ya İstanbul'da protesto: 'ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok'

16:53 29.11.2025
© Sputnik / Başak Koçak Papa 14. Leo, İstanbul'da protesto edildi
 Papa 14. Leo, İstanbul'da protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
© Sputnik / Başak Koçak
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Başak Koçak
Tüm yazılar
Özel
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İznik’in ardından İstanbul’daki temaslarını sürdürüyor. Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ziyaretinde “birlik” mesajları öne çıkarken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretini Eminönü’nde protesto etti.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek Ankara ve İznik’in ardından bugün İstanbul’da temaslarda bulundu. Papa, Fener Rum Patrikhanesi içinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi’ndeki “Şükür Duası” etkinliğinde konuşarak Hristiyan dünyasına birlik mesajları verdi.
Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların "Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında" kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.
Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu.
Papa 14. Leo ve Patrik Bartholomeos, ortak bir bildiri imzaladı.

TGB’den Papa 14. Leo’ya protesto: CIA planına geçit yok

© Sputnik / Başak KoçakTGB, Papa 14. Leo'yu protesto etti
TGB, Papa 14. Leo'yu protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
TGB, Papa 14. Leo'yu protesto etti
© Sputnik / Başak Koçak
Papa’nın İstanbul programı sürerken, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Eminönü’nde bir protesto düzenledi. Eylem, Papa ile Patrik Bartholomeos’un buluşması öncesinde gerçekleştirildi.
© Sputnik / Başak Koçak Papa 14. Leo, İstanbul'da protesto edildi
 Papa 14. Leo, İstanbul'da protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
Papa 14. Leo, İstanbul'da protesto edildi
© Sputnik / Başak Koçak
Eylemde, “Papa ve Bartholomeos CIA görevinde. ABD-CIA’nın ekümeniklik planına geçit yok” yazılı pankart taşındı. TGB adına yapılan basın açıklamasında, “Papa'nın ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye ardından Lübnan'a yapıyor olmasının arkasında bir siyasi plan var. Bir emperyalist proje var. Bir CIA görevi var” ifadeleri kullanıldı.
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
TÜRKİYE
MHP’den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: 'Bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir'
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала