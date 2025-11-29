https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/papa-14-leo-ucuncu-gunde-istanbulda-ilk-ziyaret-sultanahmet-camisine-1101402734.html

Papa 14. Leo üçüncü günde İstanbul’da: İlk ziyaret Sultanahmet Camisi’ne

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım’da başlayan Türkiye temaslarının bugün en yoğun bölümünü... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İznik’teki temaslarının ardından bugün İstanbul programına geçti. İstanbul'un simge duraklarında gerçekleştireceği ziyaretlerin ilk durağı ise Sultanahmet Camisi oldu.Papa 14. Leo'nun ziyareti 27 Kasım’da Ankara’da başladı. Papa 14. Leo, sabah Anıtkabir’i ziyaret etmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı.İki liderin görüşmelerinde Türkiye–Vatikan ilişkileri, Filistin ve bölgesel gelişmeler, dini diplomasi gibi başlıkların ele alınacağı açıklanmıştı. Papa, Ankara’daki temasları boyunca dini temsilciler, diplomatik heyetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmişti.İznik'te 1700. yıl dönümü ve tarihi konuşma28 Kasım’da Papa 14. Leo, Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası olan İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere helikopterle İznik’e geçmişti. Burada düzenlenen törende Papa’nın yaptığı konuşma, ziyaretin en dikkat çeken bölümlerinden biri olmuştu. Papa daha sonra İstanbul’a dönerek Vatikan temsilciliğinde dinî liderlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.Minguzzi ailesiyle özel görüşme açıklamasıDün ayrıca önemli bir bilgi daha ortaya çıkmıştı. Papa 14. Leo’nun, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir kabulde bir araya geleceği duyurulmuştu. Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya paylaşımında bu görüşmenin “ziyaretin resmi programında yer alan, yüksek düzeyde özel nitelikli bir kabul” olarak bildirildiğini açıklamış, buluşmanın pazar günü gerçekleşeceğini ifade etmişti.Bugün İstanbul’da yoğun gün başlayacakBugün Papa Leo’nun İstanbul’da:

