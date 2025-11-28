https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/papa-14-leo-mattia-ahmet-minguzzinin-ailesiyle-gorusecek-1101398665.html

Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüşecek

Papa 14. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşecek

Papa 14. Leo, Ankara’da başlayan Türkiye ziyaretine bugün İznik’te katıldığı törenle devam etti. Papa’nın Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo’nun bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geleceği açıklandı.Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özel kabulün detaylarını duyurdu. Minguzzi, “Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

