https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/kubadan-abdye-tepki-bu-mudahaleler-venezuellanin-yasal-hukumetini-zor-kullanarak-devirmeyi-1101417950.html
Küba'dan ABD'ye tepki: 'Bu müdahaleler Venezüella’nın yasal hükümetini zor kullanarak devirmeyi amaçlamaktadır'
Küba'dan ABD'ye tepki: 'Bu müdahaleler Venezüella’nın yasal hükümetini zor kullanarak devirmeyi amaçlamaktadır'
Sputnik Türkiye
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ABD’nin Latin Amerika bölgesindeki askeri güçlerini benzeri görülmemiş bir şekilde konuşlandırmasının, Karayip havzasında... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T18:58+0300
2025-11-29T18:58+0300
2025-11-29T18:58+0300
abd
bruno rodriguez parrilla
venezüella
abd
karayip
küba
küba dışişleri bakanlığı
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100472216_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1cd72c0258da0e6f883e0b1d9a5b42a3.jpg
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD’nin Karayip bölgesindeki güçlerini konuşlandırması nedeniyle elektromanyetik müdahale yarattığını ve bunun özellikle Venezüella hava sahasını ilgilendirdiğini açıkladı.Bakan Parrilla yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Küba daha önce bölgedeki istikrarsızlık riskleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuş ve Venezüella’nın egemenliğini desteklediğini açıklamıştı.Amerikan medyası, ABD'nin yakında Venezüella topraklarına saldırmaya başlayabileceğini defalarca bildirmişti. Trump, 27 Kasım'da Washington'un Venezüella’dan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye 'çok yakında sahada başlayacağını' belirtmiş ancak olası askeri operasyonlar hakkında ayrıntı vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/abd-baskani-trump-venezuella-uzerindeki-ve-cevresindeki-hava-sahasinin-tamamen-kapali-oldugunu-var-1101413895.html
venezüella
abd
karayip
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100472216_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_22fcd84c37a788780e0b0bc0c2b617b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, bruno rodriguez parrilla, venezüella, abd, karayip, küba, küba dışişleri bakanlığı, donald trump
abd, bruno rodriguez parrilla, venezüella, abd, karayip, küba, küba dışişleri bakanlığı, donald trump
Küba'dan ABD'ye tepki: 'Bu müdahaleler Venezüella’nın yasal hükümetini zor kullanarak devirmeyi amaçlamaktadır'
Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ABD’nin Latin Amerika bölgesindeki askeri güçlerini benzeri görülmemiş bir şekilde konuşlandırmasının, Karayip havzasında özellikle de Venezüella hava sahasında 'sürekli elektromanyetik müdahaleler' ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getirdi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD’nin Karayip bölgesindeki güçlerini konuşlandırması nedeniyle elektromanyetik müdahale yarattığını ve bunun özellikle Venezüella hava sahasını ilgilendirdiğini açıkladı.
Bakan Parrilla yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Karayip havzasında özellikle Venezüella hava sahasında devam eden elektromanyetik müdahaleleri kınıyoruz. Bu müdahaleler, bölgedeki ABD’nin saldırgan ve eşi görülmemiş askeri müdahalesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bunlar, Venezüella topraklarına yönelik askeri saldırganlık ve psikolojik savaşın bir parçasıdır ve bu kardeş milletin yasal hükümetini zor kullanarak devirmeyi amaçlamaktadır.
Küba daha önce bölgedeki istikrarsızlık riskleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuş ve Venezüella’nın egemenliğini desteklediğini açıklamıştı.
Amerikan medyası, ABD'nin yakında Venezüella topraklarına saldırmaya başlayabileceğini defalarca bildirmişti. Trump, 27 Kasım'da Washington'un Venezüella’dan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye 'çok yakında sahada başlayacağını' belirtmiş ancak olası askeri operasyonlar hakkında ayrıntı vermemişti.