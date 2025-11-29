https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/kubadan-abdye-tepki-bu-mudahaleler-venezuellanin-yasal-hukumetini-zor-kullanarak-devirmeyi-1101417950.html

Küba'dan ABD'ye tepki: 'Bu müdahaleler Venezüella’nın yasal hükümetini zor kullanarak devirmeyi amaçlamaktadır'

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ABD’nin Latin Amerika bölgesindeki askeri güçlerini benzeri görülmemiş bir şekilde konuşlandırmasının, Karayip havzasında... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, ABD’nin Karayip bölgesindeki güçlerini konuşlandırması nedeniyle elektromanyetik müdahale yarattığını ve bunun özellikle Venezüella hava sahasını ilgilendirdiğini açıkladı.Bakan Parrilla yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Küba daha önce bölgedeki istikrarsızlık riskleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuş ve Venezüella’nın egemenliğini desteklediğini açıklamıştı.Amerikan medyası, ABD'nin yakında Venezüella topraklarına saldırmaya başlayabileceğini defalarca bildirmişti. Trump, 27 Kasım'da Washington'un Venezüella’dan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye 'çok yakında sahada başlayacağını' belirtmiş ancak olası askeri operasyonlar hakkında ayrıntı vermemişti.

2025

