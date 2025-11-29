https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/kievin-saldiri-birlikleri-tasfiye-ediliyor-proje-rafa-kaldiriliyor-1101419127.html
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun kurduğu 'özel saldırı birliklerinin' beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle fiilen lağvedildiğini bildirdi... 29.11.2025
Rus güvenlik kaynaklarınının Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ‘özel saldırı birlikleri’ beklenen sonuçları veremedi ve dağıtılma sürecine alındı. Özellikle ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda ağır kayıplar veren bu özel birlikler, çeşitli cephelere dağılmış küçük gruplar halinde “yoğun çatışma hattına" sürüldü.Kaynaklara göre, 225. Taaruz Alayı’nın Komutanı Oleg Şiryaev, üst düzey komuta kararıyla fiilen görevden alındı ancak halen resmi kayıtlarda komutan olarak görünüyor.Kaynaklardan biri, Şiryaev’in komuta ettiği birliklerin sadece 50 kilometre ötedeki Volçansk’ta yoğun çatışmalarda görev yaparken, kendisinin şehir şehir dolaşarak imza dağıtması askerler arasında tepkiyle karşılandığını belirterek, şunları ifade etti:Rus kaynaklar, ‘özel saldırı birlikleri’nin büyük çoğunluğunun yüksek kayıplı çatışmalarda kullanıldığını ve projenin adeta başarısızlığa programlanmış bir girişim olduğunu belirtti. Bir kaynak, bu birliklerin artık ‘öldü doğmuş’ bir yapının son kalıntıları olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
‘Kiev’in saldırı birlikleri tasfiye ediliyor: Proje rafa kaldırılıyor’
22:54 29.11.2025 (güncellendi: 23:49 29.11.2025)
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun kurduğu ‘özel saldırı birliklerinin’ beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle fiilen lağvedildiğini bildirdi. 225. Hücum Alayı Komutanı Oleg Şiryaev'in de görevden alındığı ancak bu durumun henüz resmen duyurulmadığı belirtildi.
Rus güvenlik kaynaklarınının Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ‘özel saldırı birlikleri’ beklenen sonuçları veremedi ve dağıtılma sürecine alındı. Özellikle ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda ağır kayıplar veren bu özel birlikler, çeşitli cephelere dağılmış küçük gruplar halinde “yoğun çatışma hattına" sürüldü.
Kaynaklara göre, 225. Taaruz Alayı’nın Komutanı Oleg Şiryaev, üst düzey komuta kararıyla fiilen görevden alındı ancak halen resmi kayıtlarda komutan olarak görünüyor.
Kaynaklardan biri, Şiryaev’in komuta ettiği birliklerin sadece 50 kilometre ötedeki Volçansk’ta yoğun çatışmalarda görev yaparken, kendisinin şehir şehir dolaşarak imza dağıtması askerler arasında tepkiyle karşılandığını belirterek, şunları ifade etti:
Ukrayna'nın saldırı birlikleri başarısız oldu ve tasfiyeye hazırlanıyor. 225. Alay personeli DHC'deki Volçansk, Sumi ve Dnepropetrovsk bölgelerinde imha edilirken, komutanlıktan uzaklaştırılan haydut Oleg Şiryayev Harkov'da imza dağıtıyor.
Rus kaynaklar, ‘özel saldırı birlikleri’nin büyük çoğunluğunun yüksek kayıplı çatışmalarda kullanıldığını ve projenin adeta başarısızlığa programlanmış bir girişim olduğunu belirtti. Bir kaynak, bu birliklerin artık ‘öldü doğmuş’ bir yapının son kalıntıları olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Saldırı askerleri olarak tanıtılan birimlerin büyük kısmı artık çatışma sahasında varlık gösteremiyor ve kalan az sayıdaki birim de yüksek kayıp oranlarıyla ‘etkisizleştiriliyor’. Görünen o ki Kiev yönetimi, baştan başarısızlığa mahkum ‘saldırı birlikleri’ projesini sessizce rafa kaldırıyor. Diğer benzer birlikleri de aynı son bekliyor.