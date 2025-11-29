https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/kievin-saldiri-birlikleri-tasfiye-ediliyor-proje-rafa-kaldiriliyor-1101419127.html

‘Kiev’in saldırı birlikleri tasfiye ediliyor: Proje rafa kaldırılıyor’

‘Kiev’in saldırı birlikleri tasfiye ediliyor: Proje rafa kaldırılıyor’

Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun kurduğu 'özel saldırı birliklerinin' beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle fiilen lağvedildiğini bildirdi...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623018_0:95:1061:692_1920x0_80_0_0_abea45d3dbb3bef231802d8352e47e00.png

Rus güvenlik kaynaklarınının Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ‘özel saldırı birlikleri’ beklenen sonuçları veremedi ve dağıtılma sürecine alındı. Özellikle ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda ağır kayıplar veren bu özel birlikler, çeşitli cephelere dağılmış küçük gruplar halinde “yoğun çatışma hattına" sürüldü.Kaynaklara göre, 225. Taaruz Alayı’nın Komutanı Oleg Şiryaev, üst düzey komuta kararıyla fiilen görevden alındı ancak halen resmi kayıtlarda komutan olarak görünüyor.Kaynaklardan biri, Şiryaev’in komuta ettiği birliklerin sadece 50 kilometre ötedeki Volçansk’ta yoğun çatışmalarda görev yaparken, kendisinin şehir şehir dolaşarak imza dağıtması askerler arasında tepkiyle karşılandığını belirterek, şunları ifade etti:Rus kaynaklar, ‘özel saldırı birlikleri’nin büyük çoğunluğunun yüksek kayıplı çatışmalarda kullanıldığını ve projenin adeta başarısızlığa programlanmış bir girişim olduğunu belirtti. Bir kaynak, bu birliklerin artık ‘öldü doğmuş’ bir yapının son kalıntıları olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

