SGK uzmanından kritik uyarı: Bildirim yapmayan ev ve araç dahil tüm mal varlığını kaybedebilir

SGK uzmanı İsa Karakaş, ev hizmetlerinde çalışan kişiyi sigortasız çalıştırmanın sadece idari para cezası olmadığını söyledi. Bir iş kazasında tüm tedavi... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de yaklaşık 26 milyon hanede temizlik, bakım veya gündelik işlerde çalışan kişiler bulunuyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, bu çalışanların sigortasız çalıştırılması konusunda kritik bir uyarı yaptı. Karakaş’a göre birçok kişi bu yükümlülüğü bilmediği ya da ihmal ettiği için ciddi bir mali riskle karşı karşıya.Karakaş’ın sözlerine göre sorun, yalnızca idari para cezasından ibaret değil. Asıl tehlike, evde çalışan kişinin iş kazası yaşaması hâlinde ortaya çıkıyor.Karakaş, olası bir iş kazasında mali yükün tamamının ev sahibine yansıyacağını belirtti. Buna göre:ev sahibi tarafından ödenmek zorunda kalıyor.Karakaş’ın verdiği çarpıcı örnek durumun boyutunu gözler önüne seriyor:Evde cam silerken düşüp hayatını kaybeden sigortasız bir ev çalışanı için SGK’nın bağlayacağı maaşların bugünkü değeri milyonlarca lirayı bulabiliyor. Bu paranın tamamı doğrudan ev sahibinden tahsil ediliyor.'Bir evin, hatta birkaç aracın değerini aşabilir'Karakaş, sigortasız çalıştırmanın bazı durumlarda bir evin, hatta birden fazla aracın değerini aşan mali sonuçlara yol açabileceğini vurguladı:“Bu basit ihmal sizi evsiz bile bırakabilir.”Karakaş, SGK’nın Kolay İşverenlik Uygulaması ile ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta bildiriminin çok kolay olduğunu hatırlattı. Özellikle ayda 10 günden az çalışanlar için sistem son derece basit:Karakaş, “Tek yapmanız gereken e-Devlet’te ‘Ev Hizmetleri’ bölümünden bildirimi yapmak. Bir kere yaptıktan sonra aylık tekrar bildirime gerek yok” dedi.Yabancı çalıştıranlar i̇çin risk çok daha büyükKarakaş ayrıca yabancı uyruklu çalışanlarla ilgili kritik bir noktaya dikkat çekti:SGK uzmanı Karakaş, sigortasız temizlikçi veya bakıcı çalıştırmanın çok ciddi risk olduğunu belirterek şöyle dedi:“Sigortasız çalıştırmak ‘tasarruf’ değil, resmen kumar oynamaktır. Bedeli çoğu zaman eviniz, arabanız, birikimleriniz olabilir. Ayda 10 günden az çalışma için günlük 17,34 TL ödeyerek hem evinizi hem vicdanınızı güvence altına alın. Sigortasız çalıştırmayın, çalıştırmayın, çalıştırmayın!”

