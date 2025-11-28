Batı basını: Trump, Japonya’ya ‘Çin’i kışkırtma’ dedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-basini-trump-japonyaya-cini-kiskirtma-dedi-1101382190.html
ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayvan'ı konuştuktan sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi aradı ve “Tayvan konusunda söylemini yumuşatmasını” önerdi.‘ABD’nin Çin ile ilişkisi çok iyi’Beyaz Saray’dan WSJ’ye yapılan açıklamada Trump şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca bir sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:Takaichi geri adım sinyali mi verdi?Japonya Parlamentosu’nda çarşamba günü konuşan Başbakan Takaichi, Tayvan konusunda daha önce yaptığı açıklamalar için “Spesifik olarak hiçbir şey söylemek niyetinde değildim” dedi. Bazı Japon analistler bu ifadeyi, Pekin’i kızdıran sözlerden kısmi bir geri adım olarak yorumladı.
ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayvan'ı konuştuktan sonra Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi aradı ve “Tayvan konusunda söylemini yumuşatmasını” önerdi.
‘ABD’nin Çin ile ilişkisi çok iyi’
Beyaz Saray’dan WSJ’ye yapılan açıklamada Trump şu ifadeleri kullandı:
ABD’nin Çin ile ilişkisi çok iyi ve bu Japonya gibi yakın müttefikimiz için de çok iyi. Çin ile iyi geçinmek hem Çin hem ABD için harika bir şey. Bence Başkan Şi, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünlerinde alımları önemli ölçüde artıracak. Çiftçilerimiz için iyi olan her şey benim için de iyidir.
Trump ayrıca bir sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:
Japonya, Çin, Güney Kore ve daha birçok ülkeyle harika ticaret anlaşmaları imzaladık, dünya barış içinde. Bunu böyle sürdürmeye devam edelim!
Takaichi geri adım sinyali mi verdi?
Japonya Parlamentosu’nda çarşamba günü konuşan Başbakan Takaichi, Tayvan konusunda daha önce yaptığı açıklamalar için “Spesifik olarak hiçbir şey söylemek niyetinde değildim” dedi. Bazı Japon analistler bu ifadeyi, Pekin’i kızdıran sözlerden kısmi bir geri adım olarak yorumladı.