Hazine destekli esnaf kredileri yeniden düzenlendi: Kimler başvuruda bulunabilir?

29.11.2025

Halk Bankası tarafından hazine destekli olarak esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Hazine faiz desteği ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Hazine desteği ne kadar olacak?Esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Kararla hazine faiz desteği tutarlarının hesaplaması, karşılanması ve tespitine ilişkin hüküm yeniden belirlendi.Hangi şartlar aranıyor?İlgili yıl bütçe ödeneği, o yılın ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere bakanlık tarafından bankaya yazılı bildirilecek. Söz konusu ödenek tutarının üzerinde kalacak şekilde banka tarafından herhangi bir hazine faiz desteği hesaplanamayacak ve talep edilemeyecek.Esnaf ve sanatkarların, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartı aranacak. Esnaf ve sanatkarlar, 1 Ocak-31 Aralık 2027 tarihlerinde kullanacakları kredilerde, kredi tutarının en az yüzde 33'ünün saf edileceği harcamayı bildirmekle yükümlü olacak.

