Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin alacağı 'maaş promosyonu' belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin maaş promosyon ihalesi tamamlandı ve 105 bin lira nakit promosyon anlaşması sağlandı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapan personelle ilgili yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlandı. Halkbank ile varılan anlaşma kapsamında her personele aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. İsteyene faizsiz kredi verilecekBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira puan tanımlanacak. Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.

