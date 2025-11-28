Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-personelinin-alacagi-maas-promosyonu-belli-oldu-1101389772.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin alacağı 'maaş promosyonu' belli oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin alacağı 'maaş promosyonu' belli oldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin maaş promosyon ihalesi tamamlandı ve 105 bin lira nakit promosyon anlaşması sağlandı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T15:18+0300
2025-11-28T15:18+0300
ekonomi̇
halkbank
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
banka promosyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a94b65d188a85dd9c2e7c6da14a92dd.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapan personelle ilgili yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlandı. Halkbank ile varılan anlaşma kapsamında her personele aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. İsteyene faizsiz kredi verilecekBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira puan tanımlanacak. Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/ozel-sektorun-promosyon-isyani-isveren-ve-calisan-karsi-karsiya-geldi-1101300269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104165/39/1041653915_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8da62a6385cc152811a2d3e55fdd328b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
halkbank, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, banka promosyonu
halkbank, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, banka promosyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin alacağı 'maaş promosyonu' belli oldu

15:18 28.11.2025
© AAemekli - ikramiye - para
emekli - ikramiye - para - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin maaş promosyon ihalesi tamamlandı ve 105 bin lira nakit promosyon anlaşması sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapan personelle ilgili yürütülen banka promosyon ihalesinin sonuçlandı. Halkbank ile varılan anlaşma kapsamında her personele aralık ayında 105 bin lira nakit promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.

İsteyene faizsiz kredi verilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira puan tanımlanacak. Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından faizsiz özel kredi seçenekleri de oluşturuldu.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
EKONOMİ
Özel sektörün 'promosyon' isyanı: İşveren ve çalışan karşı karşıya geldi
26 Kasım, 10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала