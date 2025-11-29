Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Hatay'da menşei belirsiz 1 ton et ele geçirildi
Hatay’da menşei belirsiz 1 ton et ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında bir kamyonda tespit edilen, veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et imha edildi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleriyle kolluk kuvvetlerinin ortak yürüttüğü yol denetiminde şüpheli bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan incelemede, menşei belli olmayan ve herhangi bir veteriner sağlık raporu bulunmayan etler ele geçirildi.Gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere el konulurken, toplam 1 ton etin uygun koşullarda imha edildiği bildirildi.
Hatay’da menşei belirsiz 1 ton et ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında bir kamyonda tespit edilen, veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et imha edildi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleriyle kolluk kuvvetlerinin ortak yürüttüğü yol denetiminde şüpheli bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan incelemede, menşei belli olmayan ve herhangi bir veteriner sağlık raporu bulunmayan etler ele geçirildi.
Gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere el konulurken, toplam 1 ton etin uygun koşullarda imha edildiği bildirildi.
