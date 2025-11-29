https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/emeklilik-planlari-yapanlar-dikkat-2025te-emeklilik-dilekcesi-vermek-avantajli-mi-1101407596.html

Emeklilik planları yapanlar dikkat: 2025'te emeklilik dilekçesi vermek avantajlı mı?

Emeklilik planları yapanlar dikkat: 2025'te emeklilik dilekçesi vermek avantajlı mı?

Sputnik Türkiye

Emeklilik planları yapanlar dikkat. Emeklilik dilekçesini 2025 bitmeden mi vermek avantajlı yoksa 2026'da mı? 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T12:03+0300

2025-11-29T12:03+0300

2025-11-29T12:03+0300

ekonomi̇

emeklilik

emeklilik maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097557257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3c9f6ce87c3614bbf41e4662a63ec9b.jpg

Emeklilik planları yapan çok sayıda kişi dilekçeyi ne zaman vermenin de hesaplarını yapıyor. Çünkü, 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenlerin emekli aylığı 2025 yılında verenlerden yüzde 30-31 oranında daha yüksek oldu. Bu da ömür boyu alacakları emekli aylıklarına yansıdı. Peki emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler ile 2026 yılında verenler arasında da yüksek oranlı fark olacak mı? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek gerekiyor? Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan binlerce kişinin kafasındaki soruyu uzmanı yanıtladı2025 mi 2026 mı avantajlı?Emeklilik dilekçesinde 'tarih' konusunun önemine dikkat çeken Ahmet Kıvanç Habertürk'teki yazısında dikkat edilmesi noktaların altını çizdi. Kıvanç konuyu şöyle anlattı: "Temmuz ayında, şimdilik 2025 yılında verenler açısından 2025 yılında dilekçe vermenin avantajlı göründüğünü ancak Merkez Bankasının enflasyon tahmininin tutmama ihtimalinin yüksek olduğunu, enflasyon tahminin üzerine çıktıkça aradaki farkın kapanacağını söylemiştim. Nitekim Merkez Bankası son enflasyon raporunda daha önce orta noktası yüzde 24 olmak üzere yüzde 19-29 aralığı olarak belirlediği yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına revize etti.Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2025 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) tahmini yüzde 4’ten yüzde 3,3’e indirildi."Emekli maaşlarına zamdan yararlanmak istiyorsanız bu tarihlere dikkatKıvanç yazısında emekli maaşlarına yapılacak zamlara da dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Dilekçeyi 31 Aralık 2025 tarihine kadar verenler, ocak ayında yüzde 15,75, temmuz ayında yüzde 16,67 oranındaki emekli aylığı zamlarından faydalanacak. Bunun toplamı yüzde 35,04 ediyor.Dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren verenler 2025 yılında emekli aylıklarına yapılan bu zamdan faydalanamayacaklar. Onun yerine enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyon yüzde 33, GSYH yüzde 3,3 olursa bu durumda yüzde 34 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Aradaki fark 1 puana düşecek. Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler ile 2026’da verenler arasındaki fark neredeyse kapandığına göre, dilekçe tarihine karar verirken diğer faktörlere de bakmak gerekir. "Kıdem tazminatı vurgusuKıvanç bu noktada kıdem tazminatı tavanına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/emekliler-dikkat-calismaya-devam-edenlerin-maasi-kesilecek--1101250372.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emeklilik, emeklilik maaşı