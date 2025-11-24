https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/emekliler-dikkat-calismaya-devam-edenlerin-maasi-kesilecek--1101250372.html
Emekliler dikkat: Çalışmaya devam edenlerin maaşı kesilecek
Emekliler dikkat: Çalışmaya devam edenlerin maaşı kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki değişiklikle, ilk sigorta girişi Ekim 2008 ve sonrası olanlar, emekliliğe hak kazandıktan sonra ya çalışmayı... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T19:53+0300
2025-11-24T19:53+0300
2025-11-24T19:53+0300
Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için kritik bir döneme giriliyor.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılan düzenlemeye göre, sigorta başlangıcı Ekim 2008 ve sonrası olanlar, emeklilik hakkı elde ettikten sonra ya çalışmayı bırakacak ya da emekli maaşını almaktan vazgeçecek.Özellikle düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL'yle geçimini sağlamaya çalışan emekliler, bu değişiklikle artık bir tercih yapmak zorunda kalacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; çalışmaya devam edenlerin emekli aylıkları, işe başlama tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren durdurulacak.
