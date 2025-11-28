Dışişleri Bakanı Fidan: Öncelik vize serbestisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/disisleri-bakani-fidan-oncelik-vize-serbestisi-1101390393.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, “Güçlü temellere sahip Türk‑Alman işbirliğini her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.” dedi.Türkiye‑Almanya ilişkilerinin “yeni bir ruhla ivme kazandığını” belirten Fidan, son dönemde her iki ülkeden yapılan üst düzey ziyaretlerin bu sürecin göstergesi olduğunu kaydetti. Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısının 2026’nın ilk yarısında yapılmasının planlandığını söyledi.İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselme eğiliminde olduğunu kaydeden Fidan, yenilenebilir enerji, yapay zeka , yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.AB süreci: Kriter bazlı sorun yokAlmanya’daki Türk toplumunun sosyal ve ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu belirten Fidan, bu başarıların “hem Türkiye hem Almanya için gurur kaynağı” olduğunu söyledi.Fidan, Türkiye‑AB ilişkilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı:Vize serbestisi ve SchengenAB’nin Türkiye ile müzakere fasıllarını yeniden açması gerektiğini söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üyelik konusundaki siyasi iradesinin “son derece yüksek” olduğunu söylerken ekledi:Avrupa güvenliği başlıklarının da görüşmede detaylı şekilde ele alındığını belirten Fidan, Türkiye’nin devam eden SAFE programına dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.Bölgesel gündemFidan, Ukrayna’da kriziyle ilgili Türkiye’nin İstanbul’da yürütülen müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz” ifadelerini kullandı.Gazze konusunda ise barış planının hayata geçirilmesinin aciliyetine vurgu yaptı:Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'daki barış ve istikrarın hem Türkiye hem Almanya için öncelikli olduğunu dile getirdi.Suriye ve ‘terörsüz Türkiye’ süreciFidan, Suriye’nin istikrarının bölgesel ve küresel güvenlik için kritik olduğunu belirterek, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret etti.“Terörsüz Türkiye süreci olumlu ilerliyor” diyen Fidan, “terör tehdidinin yalnızca Türkiye’de değil, Irak, Suriye ve İran’da da çok boyutlu olduğunu” ifade etti. Almanya’da 14 bin civarında PKK mensubu bulunduğuna dair Anayasa Koruma Teşkilatı raporuna dikkat çekerek, “terörün oluşturduğu koşulların uluslararası işbirliğiyle ortadan kaldırılması gerektiğini” söyledi.Suriye’de anayasal eşit vatandaşlık prensibiyle kapsayıcı bir düzenin önemine vurgu yapan Fidan, siyasi hedeflere ulaşmak için şiddetin kullanılmasının “temel sorun alanı” olduğunu belirtti.

