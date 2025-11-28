Dışişleri Bakanı Fidan: Öncelik vize serbestisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/disisleri-bakani-fidan-oncelik-vize-serbestisi-1101390393.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, “Güçlü temellere sahip Türk‑Alman işbirliğini her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.” dedi.
Türkiye‑Almanya ilişkilerinin “yeni bir ruhla ivme kazandığını” belirten Fidan, son dönemde her iki ülkeden yapılan üst düzey ziyaretlerin bu sürecin göstergesi olduğunu kaydetti. Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısının 2026’nın ilk yarısında yapılmasının planlandığını söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselme eğiliminde olduğunu kaydeden Fidan, yenilenebilir enerji, yapay zeka , yüksek teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.
AB süreci: Kriter bazlı sorun yok
Almanya’daki Türk toplumunun sosyal ve ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu belirten Fidan, bu başarıların “hem Türkiye hem Almanya için gurur kaynağı” olduğunu söyledi.
Fidan, Türkiye‑AB ilişkilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı:
Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede herhangi bir sorun yok. Temel sorun, sürecin ilerlememesi ve fasılların açılmaması.
Vize serbestisi ve Schengen
AB’nin Türkiye ile müzakere fasıllarını yeniden açması gerektiğini söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üyelik konusundaki siyasi iradesinin “son derece yüksek” olduğunu söylerken ekledi:
Biliyorsunuz, şu anda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var, vize serbestisi diyaloğu var, Şengen vizesi konusunda vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılar var, onların aşılması bizim için şu anda öncelik göstermekte ama AB üyeliği, Türkiye'nin şu anda stratejik hedefi olmaya devam etmekte. Biz, bu konuda gerekli olan her türlü diplomatik çabayı, diyaloğu ve teknik çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz.
Avrupa güvenliği başlıklarının da görüşmede detaylı şekilde ele alındığını belirten Fidan, Türkiye’nin devam eden SAFE programına dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Fidan, Ukrayna’da kriziyle ilgili Türkiye’nin İstanbul’da yürütülen müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, “Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz” ifadelerini kullandı.
Gazze konusunda ise barış planının hayata geçirilmesinin aciliyetine vurgu yaptı:
Yeni bir yıkıma dönülmemesi gerekiyor. İnsani yardımların içeri girmesi ve istikrar gücü mekanizmasının somutlaşması lazım.
Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'daki barış ve istikrarın hem Türkiye hem Almanya için öncelikli olduğunu dile getirdi.
Suriye ve ‘terörsüz Türkiye’ süreci
Fidan, Suriye’nin istikrarının bölgesel ve küresel güvenlik için kritik olduğunu belirterek, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret etti.
“Terörsüz Türkiye süreci olumlu ilerliyor” diyen Fidan, “terör tehdidinin yalnızca Türkiye’de değil, Irak, Suriye ve İran’da da çok boyutlu olduğunu” ifade etti. Almanya’da 14 bin civarında PKK mensubu bulunduğuna dair Anayasa Koruma Teşkilatı raporuna dikkat çekerek, “terörün oluşturduğu koşulların uluslararası işbirliğiyle ortadan kaldırılması gerektiğini” söyledi.
Suriye’de anayasal eşit vatandaşlık prensibiyle kapsayıcı bir düzenin önemine vurgu yapan Fidan, siyasi hedeflere ulaşmak için şiddetin kullanılmasının “temel sorun alanı” olduğunu belirtti.