Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu
Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu
Derin Talu'nun arkadaş kriterleri sosyal medyada tepki çekti. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı ve sosyal medya fenomeni olan Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada büyük tepki çekti. Talu, 'çirkin kızlarla arkadaş olmayın' derken, "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" sözlerine yüzlerce yorum geldi. Büyük tepki çektiDeren Talu sosyal medyasından, "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken bir çok kişi 'hiç doğru bir açıklama değil' diyerek tepki gösterdi.
Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu
13:00 29.11.2025 (güncellendi: 13:05 29.11.2025)
Derin Talu'nun arkadaş kriterleri sosyal medyada tepki çekti.
