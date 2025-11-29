Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/derin-talunun-arkadas-kriterleri-sosyal-medyada-gundem-oldu-1101409317.html
Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu
Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Derin Talu'nun arkadaş kriterleri sosyal medyada tepki çekti. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T13:00+0300
2025-11-29T13:05+0300
yaşam
derin talu
defne samyeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097524791_0:39:1242:738_1920x0_80_0_0_4f80838673ae96c41b72602ead34e92f.jpg
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı ve sosyal medya fenomeni olan Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada büyük tepki çekti. Talu, 'çirkin kızlarla arkadaş olmayın' derken, "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" sözlerine yüzlerce yorum geldi. Büyük tepki çektiDeren Talu sosyal medyasından, "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken bir çok kişi 'hiç doğru bir açıklama değil' diyerek tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/derin-talu-havalimanina-bikini-ve-pareoyla-geldi-ustumu-degistirmeyi-unuttum-1099223333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097524791_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_aca0ee55a029cf5e375abd16bee43ff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
derin talu, defne samyeli
derin talu, defne samyeli

Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu

13:00 29.11.2025 (güncellendi: 13:05 29.11.2025)
Derin Talu sosyal medya
Derin Talu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2025
Abone ol
Derin Talu'nun arkadaş kriterleri sosyal medyada tepki çekti.
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı ve sosyal medya fenomeni olan Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada büyük tepki çekti. Talu, 'çirkin kızlarla arkadaş olmayın' derken, "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" sözlerine yüzlerce yorum geldi.

Büyük tepki çekti

Deren Talu sosyal medyasından, "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken bir çok kişi 'hiç doğru bir açıklama değil' diyerek tepki gösterdi.
Derin Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
YAŞAM
Derin Talu, havalimanına bikini ve pareoyla geldi: 'Üstümü değiştirmeyi unuttum'
9 Eylül, 12:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала