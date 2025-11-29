https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/derin-talunun-arkadas-kriterleri-sosyal-medyada-gundem-oldu-1101409317.html

Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada gündem oldu

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı ve sosyal medya fenomeni olan Derin Talu'nun 'arkadaş kriterleri' sosyal medyada büyük tepki çekti. Talu, 'çirkin kızlarla arkadaş olmayın' derken, "Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" sözlerine yüzlerce yorum geldi. Büyük tepki çektiDeren Talu sosyal medyasından, "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken bir çok kişi 'hiç doğru bir açıklama değil' diyerek tepki gösterdi.

