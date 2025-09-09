Derin Talu, havalimanına bikini ve pareoyla geldi: 'Üstümü değiştirmeyi unuttum'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/derin-talu-havalimanina-bikini-ve-pareoyla-geldi-ustumu-degistirmeyi-unuttum-1099223333.html
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu. Tatil dönüşü havalimanına bikini ve pareo ile gelen Talu, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum" dedi. Üstümü arıyorlarTatil dönüşünde geldiği havalimanından bir fotoğraf paylaşan Derin Talu gündem oldu. Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyleyerek bikini ve pareoyla havalimanında video paylaşırken, “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” dedi.Sosyal medyada ise bu anlara çok sayıda kullanıcı 'Bu nasıl rahatlık?' diyerek tepki gösterdi.
