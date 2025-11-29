https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/danistay-son-noktayi-koydu-engelli-araclarinda-otv-muafiyeti-icin-10-yillik-bekleme-sartini-1101409061.html

Danıştay son noktayı koydu: Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti için 10 yıllık bekleme şartını durdurdu

Engellilerin araçlarında ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıllık bekleme şartı hakkında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yüksek mahkeme düzenlemeyi... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Danıştay'ın, engellilerin araçlarında ÖTV muafiyeti için getirilen 10 yıl bekleme şartıyla ilgili yeni bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, 27 Aralık 2024 tarihi öncesi alınan engelli araçlarına yönelik de uygulanan, aracın satışı için 10 yıl bekleme şartına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.10 yıllık bekleme süresini durdurduSözcü'nün haberine göre, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin Arslan’ın duyurduğu karara göre, Danıştay 7. Dairesi, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 10. maddesindeki düzenlemenin uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Karar, özellikle 27 Aralık 2024’ten önce aracını satan engellilerin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldıracak nitelikte.15 Ocak 2025’te yayımlanan tebliğ, engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldığı ilk aracı satmalarından sonra tekrar istisnadan yararlanabilmesi için 10 yıl geçmesini zorunlu hale getirmişti. Düzenleme, geriye dönük uygulanması nedeniyle tepki çekmiş, aracını daha önce satan engelliler için ciddi hak kayıplarına yol açmıştı. Tebliğin ilgili maddesi, ilk araç alımının üzerinden 10 yıl geçmeden yeni bir araç için ÖTV muafiyeti tanınamayacağını öngörüyordu. Hak savunucuları bu şartın engellilerin hem kazanılmış haklarını ihlal ettiğini hem de hareket özgürlüklerini kısıtlayarak günlük yaşamlarını zorlaştırdığını vurguluyordu.Danıştay: Engelli bireylerin topluma katılımı engelleyecek nitelikteDerneğin başvurusu üzerine inceleme yapan Danıştay 7. Dairesi, düzenlemenin engelli yurttaşların sosyal yaşama katılımını olumsuz etkileyeceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:“Düzenlemenin, önceki dönemde aracını satanlar açısından da geçerli olacak şekilde uygulanması açık biçimde hukuka aykırıdır ve engelli bireylerin topluma aktif katılımını engelleyebilecek niteliktedir.”Karar kimleri kapsayacak?Kararın ardından; ÖTV muafiyetiyle araç alıp 27 Aralık 2024’ten önce satan ya da devreden engelliler, beş yılını doldurduktan sonra aracını elden çıkaran bireyler, 10 yıl bekleme zorunluluğu olmadan yeniden ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

