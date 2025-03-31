https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/otvsiz-arac-aliminda-detaylar-aciklandi-sartlar-neler-limit-ne-kadar-1095008921.html

ÖTV’siz araç alımında detaylar açıklandı: Şartlar neler, limit ne kadar?

ÖTV’siz araç alımında detaylar açıklandı: Şartlar neler, limit ne kadar?

Sputnik Türkiye

Engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni dönemde yüzde 90 engelli bireyler 10 yılda bir, yüzde 40 yerlilik... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:47+0300

2025-03-31T11:47+0300

2025-03-31T11:51+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ötv muafiyeti

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maliye bakanlığı

tbmm

tl

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere ÖTV’siz araç alımı konusunda yeni dönem başlattı. 2024 yılında satışların 800 bini aşması üzerine getirilen düzenlemeyle artık yüzde 90 ve üzeri engelliler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranı taşıyan araçları vergisiz alabilecek.Sabah'ın haberine göre, yeni kuralların ardından kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar TBMM’ye başvurdu. Engelliler, "Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim, yeni araç alabilir miyim, doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?" gibi sorular yöneltti. Meclis ise bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti.Yüzde 90 ve üstü engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendileri adına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu ya da özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı varsa, araçta özel tertibat yapılması gerekiyor.Yüzde 90 altı i̇çin tertibat şartı aranıyorYüzde 90 altı engelliler de belirli şartlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ibaresi olması yeterli. Engellilik oranı yüzde 40 ya da 80 fark etmiyor, esas olan araçta özel tertibat gereksinimi.ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yapılmalı. Örnek olarak sağ bacağı olmayan biri için fren ve gaz pedallarında değişiklik zorunlu hale geliyor.Araç otomatik vitesli olsa dahi engelli kişinin durumuna göre pedal düzenlemesi yapılmalı. Otomatik şanzıman, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu da engellilik durumunun detaylı değerlendirilmesini gerektiriyor.Özel tertibatı olmayan ÖTV’siz araçlar, engelli bireylerin yakınları ya da herhangi biri tarafından serbestçe kullanılabiliyor. Bu durumda noter onayı ya da yetki belgesi gerekmiyor.Yeni satış şartları: 5 yılda sat, 10 yılda alYasaya göre, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araç cezasız satılabiliyor. Yeni bir araç alımı yapılacaksa ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri Nisan 2029’da satabilir ama yeni araç için Nisan 2034’ü beklemeli.Doğal afetlerde i̇stisna varYangın, sel, heyelan veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebilecek. Bu durumda tekrar ÖTV ödenmeyecek.ÖTV’siz araç alım limiti arttı2024’te ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025’te bu tutar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseldi.Satın alınabilecek araç tipleriÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında şunlar bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ikramiye-farki-ne-zaman-yatacak-bin-tl-bayram-ikramiyesi-farki-icin-2-tarih-verildi-1095007412.html

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