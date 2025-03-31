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ÖTV’siz araç alımında detaylar açıklandı: Şartlar neler, limit ne kadar?
ÖTV’siz araç alımında detaylar açıklandı: Şartlar neler, limit ne kadar?
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Engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni dönemde yüzde 90 engelli bireyler 10 yılda bir, yüzde 40 yerlilik... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere ÖTV’siz araç alımı konusunda yeni dönem başlattı. 2024 yılında satışların 800 bini aşması üzerine getirilen düzenlemeyle artık yüzde 90 ve üzeri engelliler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranı taşıyan araçları vergisiz alabilecek.Sabah'ın haberine göre, yeni kuralların ardından kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar TBMM’ye başvurdu. Engelliler, "Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim, yeni araç alabilir miyim, doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?" gibi sorular yöneltti. Meclis ise bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti.Yüzde 90 ve üstü engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendileri adına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu ya da özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı varsa, araçta özel tertibat yapılması gerekiyor.Yüzde 90 altı i̇çin tertibat şartı aranıyorYüzde 90 altı engelliler de belirli şartlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ibaresi olması yeterli. Engellilik oranı yüzde 40 ya da 80 fark etmiyor, esas olan araçta özel tertibat gereksinimi.ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yapılmalı. Örnek olarak sağ bacağı olmayan biri için fren ve gaz pedallarında değişiklik zorunlu hale geliyor.Araç otomatik vitesli olsa dahi engelli kişinin durumuna göre pedal düzenlemesi yapılmalı. Otomatik şanzıman, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu da engellilik durumunun detaylı değerlendirilmesini gerektiriyor.Özel tertibatı olmayan ÖTV’siz araçlar, engelli bireylerin yakınları ya da herhangi biri tarafından serbestçe kullanılabiliyor. Bu durumda noter onayı ya da yetki belgesi gerekmiyor.Yeni satış şartları: 5 yılda sat, 10 yılda alYasaya göre, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araç cezasız satılabiliyor. Yeni bir araç alımı yapılacaksa ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri Nisan 2029’da satabilir ama yeni araç için Nisan 2034’ü beklemeli.Doğal afetlerde i̇stisna varYangın, sel, heyelan veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebilecek. Bu durumda tekrar ÖTV ödenmeyecek.ÖTV’siz araç alım limiti arttı2024’te ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025’te bu tutar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseldi.Satın alınabilecek araç tipleriÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında şunlar bulunuyor:
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ötv'siz araç alımı, engelli araç alım şartları, 2025 engelli araç limiti, engelli bireyler için ötv muafiyeti, ötv'siz araç satışı, engelli araç alımında yeni düzenleme, yüzde 90 engelli araç alımı, engelli araç alım süreci, ötv muafiyetiyle alınan araçların satışı, engelli araç alımında yerlilik şartı, ötv muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir, engelli araç alımında bekleme süresi, ötv'siz araç alımında 10 yıl şartı, engelli bireyler için araç alım rehberi, ötv muafiyetiyle araç alımında limitler, engelli araç alımında özel tertibat şartları, ötv'siz araç alımında yaşanan sorunlar, engelli araç alımında yeni kriterler, ötv muafiyetiyle araç alımında dikkat edilmesi gerekenler, engelli bireyler için araç alımında devlet desteği, ötv muafiyetiyle araç alımında güncel bilgiler
ötv'siz araç alımı, engelli araç alım şartları, 2025 engelli araç limiti, engelli bireyler için ötv muafiyeti, ötv'siz araç satışı, engelli araç alımında yeni düzenleme, yüzde 90 engelli araç alımı, engelli araç alım süreci, ötv muafiyetiyle alınan araçların satışı, engelli araç alımında yerlilik şartı, ötv muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir, engelli araç alımında bekleme süresi, ötv'siz araç alımında 10 yıl şartı, engelli bireyler için araç alım rehberi, ötv muafiyetiyle araç alımında limitler, engelli araç alımında özel tertibat şartları, ötv'siz araç alımında yaşanan sorunlar, engelli araç alımında yeni kriterler, ötv muafiyetiyle araç alımında dikkat edilmesi gerekenler, engelli bireyler için araç alımında devlet desteği, ötv muafiyetiyle araç alımında güncel bilgiler

ÖTV’siz araç alımında detaylar açıklandı: Şartlar neler, limit ne kadar?

11:47 31.03.2025 (güncellendi: 11:51 31.03.2025)
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Engellilere yönelik ÖTV’siz araç alımında kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni dönemde yüzde 90 engelli bireyler 10 yılda bir, yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan araçları ÖTV’siz alabilecek. 5 yılını dolduran aracını cezasız satabilecek ancak yeniden araç alımı için 10 yıl bekleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere ÖTV’siz araç alımı konusunda yeni dönem başlattı. 2024 yılında satışların 800 bini aşması üzerine getirilen düzenlemeyle artık yüzde 90 ve üzeri engelliler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranı taşıyan araçları vergisiz alabilecek.
Sabah'ın haberine göre, yeni kuralların ardından kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar TBMM’ye başvurdu. Engelliler, "Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim, yeni araç alabilir miyim, doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?" gibi sorular yöneltti. Meclis ise bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti.
Yüzde 90 ve üstü engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendileri adına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu ya da özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı varsa, araçta özel tertibat yapılması gerekiyor.

Yüzde 90 altı i̇çin tertibat şartı aranıyor

Yüzde 90 altı engelliler de belirli şartlarda ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ibaresi olması yeterli. Engellilik oranı yüzde 40 ya da 80 fark etmiyor, esas olan araçta özel tertibat gereksinimi.
ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yapılmalı. Örnek olarak sağ bacağı olmayan biri için fren ve gaz pedallarında değişiklik zorunlu hale geliyor.
Araç otomatik vitesli olsa dahi engelli kişinin durumuna göre pedal düzenlemesi yapılmalı. Otomatik şanzıman, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu da engellilik durumunun detaylı değerlendirilmesini gerektiriyor.
Özel tertibatı olmayan ÖTV’siz araçlar, engelli bireylerin yakınları ya da herhangi biri tarafından serbestçe kullanılabiliyor. Bu durumda noter onayı ya da yetki belgesi gerekmiyor.

Yeni satış şartları: 5 yılda sat, 10 yılda al

Yasaya göre, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araç cezasız satılabiliyor. Yeni bir araç alımı yapılacaksa ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan biri Nisan 2029’da satabilir ama yeni araç için Nisan 2034’ü beklemeli.

Doğal afetlerde i̇stisna var

Yangın, sel, heyelan veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebilecek. Bu durumda tekrar ÖTV ödenmeyecek.

ÖTV’siz araç alım limiti arttı

2024’te ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025’te bu tutar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseldi.

Satın alınabilecek araç tipleri

ÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında şunlar bulunuyor:
1.6 motor ve altındaki binek otomobiller
Silindir hacmi 2800 cc’ye kadar olan pick-up, panelvan ve kamyonetler
Vergi dahil satış fiyatı 330.750 TL’yi geçmeyen araçlar
Arazi araçları, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar
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