Costa: AB ve NATO maddeleri, ABD'nin Ukrayna barış planından çıkarıldı

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’da barış sürecine ilişkin ABD tarafından hazırlanan yeni taslak planın içeriğine dair önemli bilgiler paylaştı. Costa, barış planı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya dair tüm maddelerin plan metninden çıkartıldığını söyledi.Costa’ya göre bu karar, 23 Kasım’da Cenevre’de düzenlenen üçlü görüşmelerde AB, ABD ve Ukrayna taraflarının mutabakatıyla alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Avrupa ve NATO’yu ilgilendiren hususların ayrı bir diplomatik kanalda ele alınacağını açıklamıştı.Costa, “ABD ve Ukrayna yeni bir çalışma belgesi hazırladı. Bu belgeden AB ve NATO’ya dair tüm bölümler çıkarıldı. Şimdi, elbette, ABD’nin bu fikirleri Rusya ile görüşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın kendisini ilgilendiren konularda doğrudan muhatap olması gerektiğinin altını çizen Costa, “Avrupa güvenliğini ilgilendiren konular Avrupa tarafından ele alınmalıdır. Bu meseleleri NATO çerçevesinde tartışmalıyız; NATO dışına çıkmak için bir neden yok. AB açısından ise yaptırımlar, genişleme ve dondurulmuş Rus varlıkları gibi meseleler yalnızca Avrupa Birliği tarafından müzakere edilmelidir” dedi.Avrupa Konseyi Başkanı ayrıca, AB-ABD ilişkilerinin istikrara kavuştuğunu belirterek, özellikle üç temel noktaya dikkat çekti: ABD'nin NATO'ya bağlılığı, Ukrayna'ya destek ve ticaret ilişkileri.

