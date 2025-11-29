https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/costa-ab-ve-nato-maddeleri-abdnin-ukrayna-baris-planindan-cikarildi-1101401204.html
Costa: AB ve NATO maddeleri, ABD’nin Ukrayna barış planından çıkarıldı
Costa: AB ve NATO maddeleri, ABD’nin Ukrayna barış planından çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD ve AB’nin anlaşmaya vararak, Ukrayna kriziyle ilgili hazırlanan yeni barış planından Avrupa Birliği ve NATO’ya... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-29T00:25+0300
2025-11-29T00:25+0300
2025-11-29T00:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
antonio costa
avrupa konseyi
abd
ukrayna
barış planı
marco rubio
cenevre
ab
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101401023_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_27c4aa2a4c2e3deea74b396654a54b93.jpg
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’da barış sürecine ilişkin ABD tarafından hazırlanan yeni taslak planın içeriğine dair önemli bilgiler paylaştı. Costa, barış planı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya dair tüm maddelerin plan metninden çıkartıldığını söyledi.Costa’ya göre bu karar, 23 Kasım’da Cenevre’de düzenlenen üçlü görüşmelerde AB, ABD ve Ukrayna taraflarının mutabakatıyla alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Avrupa ve NATO’yu ilgilendiren hususların ayrı bir diplomatik kanalda ele alınacağını açıklamıştı.Costa, “ABD ve Ukrayna yeni bir çalışma belgesi hazırladı. Bu belgeden AB ve NATO’ya dair tüm bölümler çıkarıldı. Şimdi, elbette, ABD’nin bu fikirleri Rusya ile görüşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Avrupa’nın kendisini ilgilendiren konularda doğrudan muhatap olması gerektiğinin altını çizen Costa, “Avrupa güvenliğini ilgilendiren konular Avrupa tarafından ele alınmalıdır. Bu meseleleri NATO çerçevesinde tartışmalıyız; NATO dışına çıkmak için bir neden yok. AB açısından ise yaptırımlar, genişleme ve dondurulmuş Rus varlıkları gibi meseleler yalnızca Avrupa Birliği tarafından müzakere edilmelidir” dedi.Avrupa Konseyi Başkanı ayrıca, AB-ABD ilişkilerinin istikrara kavuştuğunu belirterek, özellikle üç temel noktaya dikkat çekti: ABD'nin NATO'ya bağlılığı, Ukrayna'ya destek ve ticaret ilişkileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-trumpin-baris-planina-iliskin-medyada-cok-sayida-asilsiz-bilgi-dolasiyor-1101397736.html
abd
ukrayna
cenevre
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101401023_192:0:768:432_1920x0_80_0_0_3dfffc700b0d4b7fa44665b27ea82254.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antonio costa, avrupa konseyi, abd, ukrayna, barış planı, marco rubio, cenevre, ab, nato, avrupa birliği, rusya
antonio costa, avrupa konseyi, abd, ukrayna, barış planı, marco rubio, cenevre, ab, nato, avrupa birliği, rusya
Costa: AB ve NATO maddeleri, ABD’nin Ukrayna barış planından çıkarıldı
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD ve AB’nin anlaşmaya vararak, Ukrayna kriziyle ilgili hazırlanan yeni barış planından Avrupa Birliği ve NATO’ya ilişkin maddelerin çıkarıldığını açıkladı. Costa, Avrupa’ya ilişkin konuların yalnızca AB ve NATO çerçevesinde konuşulması gerektiğini vurguladı.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’da barış sürecine ilişkin ABD tarafından hazırlanan yeni taslak planın içeriğine dair önemli bilgiler paylaştı. Costa, barış planı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya dair tüm maddelerin plan metninden çıkartıldığını söyledi.
Costa’ya göre bu karar, 23 Kasım’da Cenevre’de düzenlenen üçlü görüşmelerde AB, ABD ve Ukrayna taraflarının mutabakatıyla alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Avrupa ve NATO’yu ilgilendiren hususların ayrı bir diplomatik kanalda ele alınacağını açıklamıştı.
Costa, “ABD ve Ukrayna yeni bir çalışma belgesi hazırladı. Bu belgeden AB ve NATO’ya dair tüm bölümler çıkarıldı. Şimdi, elbette, ABD’nin bu fikirleri Rusya ile görüşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın kendisini ilgilendiren konularda doğrudan muhatap olması gerektiğinin altını çizen Costa, “Avrupa güvenliğini ilgilendiren konular Avrupa tarafından ele alınmalıdır. Bu meseleleri NATO çerçevesinde tartışmalıyız; NATO dışına çıkmak için bir neden yok. AB açısından ise yaptırımlar, genişleme ve dondurulmuş Rus varlıkları gibi meseleler yalnızca Avrupa Birliği tarafından müzakere edilmelidir” dedi.
Avrupa Konseyi Başkanı ayrıca, AB-ABD ilişkilerinin istikrara kavuştuğunu belirterek, özellikle üç temel noktaya dikkat çekti: ABD'nin NATO'ya bağlılığı, Ukrayna'ya destek ve ticaret ilişkileri.