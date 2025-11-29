https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/chp-39-olagan-kurultayinda-ikinci-gun-genel-baskan-secilecek-1101407229.html

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Genel başkan seçilecek

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Genel başkan seçilecek

Sputnik Türkiye

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı Ankara’da ikinci gün çalışmalarına başladı. Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-29T11:49+0300

2025-11-29T11:49+0300

2025-11-29T11:49+0300

türki̇ye

chp

kurultay

chp tüzük kurultayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1d/1101407384_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_970cd04b4c09434546a2ddc0bc80cb5b.jpg

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.Parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylandığı kurultayın ilk günü seyircisiz tamamlanırken, bugün seyirciler salondaki yerlerini aldı.Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.Kurultay'da, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in video mesajı gösterildi.Ekrem İmamoğlu'nun mektubu yayınlandıAyrıca, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektup, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.Bugüne kadar 22'si olağanüstü 60 kurultay toplayan CHP'nin olağan kurultayının ikinci gününde, Genel Başkan Özgür Özel delegelere hitap ediyor.CHP'de genel başkan seçilecekArdından çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunarak görüşülecek ve oylamaya sunulacak.Kurultayın ikinci gününde partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi genel başkan seçimini gerçekleştirecek.Özgür Özel: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdırCHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Özel, "Bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40’ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/chpnin-kurultay-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-karar-verilmesine-yer-yok-1100857809.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kurultay, chp tüzük kurultayı