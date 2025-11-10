https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/chpnin-kurultay-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-karar-verilmesine-yer-yok-1100857809.html
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Karar verilmesine yer yok'
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Karar verilmesine yer yok'
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verilen ret kararının gerekçesi açıklandı. CHP kurultay davasının gerekçeli kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtilerek, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" denildi.
11:43 10.11.2025 (güncellendi: 12:21 10.11.2025)
