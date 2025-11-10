Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/chpnin-kurultay-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-karar-verilmesine-yer-yok-1100857809.html
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Karar verilmesine yer yok'
CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Karar verilmesine yer yok'
Sputnik Türkiye
CHPnin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin gerekçeli karar açıklandı. 10.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-10T11:43+0300
2025-11-10T12:21+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100457063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_790b867ac58b331cc2dabafc02f34bb0.jpg
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verilen ret kararının gerekçesi açıklandı. CHP kurultay davasının gerekçeli kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtilerek, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" denildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100457063_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_3cb5c236cbdae7426b1cc43ec6ccaff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı

CHP'nin kurultay davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Karar verilmesine yer yok'

11:43 10.11.2025 (güncellendi: 12:21 10.11.2025)
© Doğukan KeskinkılıçÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
CHPnin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin gerekçeli karar açıklandı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verilen ret kararının gerekçesi açıklandı. CHP kurultay davasının gerekçeli kararında istinaf yolunun açık olduğu belirtilerek, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала