Beyaz Saray: Biden'ın ülkemizin üzerine saldığı ulusal güvenlik krizinin boyutu abartılamaz
Beyaz Saray: Biden’ın ülkemizin üzerine saldığı ulusal güvenlik krizinin boyutu abartılamaz
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, eski ABD Başkanı Biden'ın ülkeye güvenlik krizi getirdiğini dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Leavitt, Afganistan’dan gelen iki kişinin terör suçlamalarıyla tutuklanması sebebiyle yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin ülkeye bir ulusal güvenlik krizi getirdiğini açıkladı.Leavitt, "Biden’ın son dört yılda ülkemizin üzerine saldığı ulusal güvenlik krizinin boyutu abartılamaz" dedi.Leavitt, Biden’ın Afganistan’dan mülteci kabul programının bu kişilere gerekli incelemeyi sağlamadığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibine 'bu kötülüğün kökenine ülke sınırları içinde inme' talimatı verdiğini belirtti.CIA bağlantısı resmen doğrulanmıştıABD istihbarat teşkilatı direktörü John Ratcliffe, şüpheli Rahmanullah Lakanwal’ın 2021’den önce Afganistan’ın Kandahar kentinde CIA ile çalışan bir ‘ortak güç unsuru’ olduğunu söylemişti.Ratcliffe ayrıca ilişkinin, ‘ABD askerlerinin Afganistan’dan tahliyesinin ardından sona erdiğini’ belirtmişti.Lakanwal’ın 2021 yılında Biden yönetiminin Afgan müttefikleri tahliye programı olan ‘Müttefikleri Koruma Operasyonu’ kapsamında ABD’ye giriş yaptığı açıklanmıştı.
Beyaz Saray: Biden’ın ülkemizin üzerine saldığı ulusal güvenlik krizinin boyutu abartılamaz

29.11.2025
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, eski ABD Başkanı Biden'ın ülkeye güvenlik krizi getirdiğini dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Leavitt, Afganistan’dan gelen iki kişinin terör suçlamalarıyla tutuklanması sebebiyle yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin ülkeye bir ulusal güvenlik krizi getirdiğini açıkladı.
Leavitt, "Biden’ın son dört yılda ülkemizin üzerine saldığı ulusal güvenlik krizinin boyutu abartılamaz" dedi.
Leavitt, Biden’ın Afganistan’dan mülteci kabul programının bu kişilere gerekli incelemeyi sağlamadığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibine 'bu kötülüğün kökenine ülke sınırları içinde inme' talimatı verdiğini belirtti.

CIA bağlantısı resmen doğrulanmıştı

ABD istihbarat teşkilatı direktörü John Ratcliffe, şüpheli Rahmanullah Lakanwal’ın 2021’den önce Afganistan’ın Kandahar kentinde CIA ile çalışan bir ‘ortak güç unsuru’ olduğunu söylemişti.
Ratcliffe ayrıca ilişkinin, ‘ABD askerlerinin Afganistan’dan tahliyesinin ardından sona erdiğini’ belirtmişti.
Lakanwal’ın 2021 yılında Biden yönetiminin Afgan müttefikleri tahliye programı olan ‘Müttefikleri Koruma Operasyonu’ kapsamında ABD’ye giriş yaptığı açıklanmıştı.
