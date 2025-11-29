Bakanlıktan ailelere uyarı: Bu ürünler 'boğulma riski' nedeniyle piyasadan toplatılıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/bakanliktan-ailelere-uyari-bu-urunler-bogulma-riski-nedeniyle-piyasadan-toplatiliyor-1101409494.html

Ticaret Bakanlığı iki çocuk ürünü için raflardan toplatma ve yasaklama kararı verdi. 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, iki çocuk ürünü hakkında aileleri uyardı. Ürünlerin çocuklarda boğulma riski oluşturabileceğine dikkat çekilirken, raflardan toplatma ve yasaklama kararı çıktı. Boğulma riski oluşturuyorGüvensiz ürün listesine eklenen iki ürün de çocuklara yönelik. Bakanlık, "Jojo Pops" marka pelüş çantanın satışını yasakladı. Boğulma riski nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.Yine "Bross" çocuk pijama takımı da kordonundan dolayı boğulma riski taşıdığı gerekçesi ile satışı yasaklandı.

