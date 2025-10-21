Ticaret Bakanlığı duyurdu internetten alışveriş yapanlar dikkat: 3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
09:03 21.10.2025 (güncellendi: 09:34 21.10.2025)
3 ürün grubuna bakanlıktan yasak: oyuncak saraciye ve ayakkabı
Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, zararlı ve güvensiz ürünlere karşı, insan sağlığını ve tüketicileri korumak adına üç ürün grubunun ülkeye posta ve hızlı kargoyla girişine kısıtlama getirdi.
Ticaret Bakanlığı, denetimlerde toksik madde tespit edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye (deri) ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesini kısıtladı.
Bakanlık açıkladı: Ürünler güvenli değil
Ticaret Bakanlığı’na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde, incelenen 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlendi.
Ayakkabı, oyuncak ve deri ürünler
Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandı.
İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı.
Ticaret Bakanlığı, Yapılan Denetimler ve Laboratuvar İncelemeleri Sonucunda, Zararlı ve Güvensiz Ürünlere Karşı, İnsan Sağlığını ve Tüketicilerimizi Korumak Amacıyla, Üç Ürün Grubunun Daha Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Ülkemize Girişine Kısıtlama Getirdi:— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 21, 2025
Yüksek Risk Taşıdığı,… pic.twitter.com/WxvMTotSch
Basitleştirilmiş gümrüğe yasak
Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkeye getirilmesi kısıtlandı.
Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girdi.
Bu karar yurt dışından bireysel siparişle getirilen ürünleri, alışverişleri kapsıyor.