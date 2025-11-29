Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Avustralyalı uzman: Yermak Rusya’ya kaşı savaşı Fransız Rivierası’ndan yürütecek
Avustralyalı uzman: Yermak Rusya’ya kaşı savaşı Fransız Rivierası’ndan yürütecek
Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın cepheye gideceğini açıklamasını değerlendiren Avustralyalı analist Adrian MacRae, Yermak’ın... 29.11.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna’da yolsuzluk suçlamaları sonrasında görevden ayrılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın “cepheye gideceği” yönündeki açıklaması, uluslararası kamuoyunda şüpheyle karşılandı. New York Post, Yermak’ın kendilerine “cepheye gidiyorum” şeklinde bir mesaj gönderdiğini ancak zaman ve yöntem konusunda hiçbir detay paylaşmadığını aktardı.Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Avustralyalı siyasi yorumcu ve eski milletvekili Adrian MacRae, Yermak’ın cephede yer almasının gerçekçi olmadığını belirterek, şunları ifade etti:MacRae, Yermak’ın savaşa katılımının cephede değil, Fransız Rivierası’ndaki lüks villasından NATO’ya ait insansız hava araçlarını uzaktan koordine etmek şeklinde olacağını belirterek, şöyle devam etti:Yermak'ın yolsuzluk iddialarının ardından görevden ayrılmış olmasına rağmen siyasi figür olarak ön planda kalmaya çalışması ve cepheye gitme söylemleri “imaj düzeltme çabası” olarak yorumlanıyor.
Avustralyalı uzman: Yermak Rusya’ya kaşı savaşı Fransız Rivierası’ndan yürütecek

18:24 29.11.2025
Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın cepheye gideceğini açıklamasını değerlendiren Avustralyalı analist Adrian MacRae, Yermak’ın savaşa katılımının Fransız Rivierası'ndaki villasından NATO İHA’larını uzaktan yönetmekle sınırlı kalacağını belirtti.
Ukrayna’da yolsuzluk suçlamaları sonrasında görevden ayrılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın “cepheye gideceği” yönündeki açıklaması, uluslararası kamuoyunda şüpheyle karşılandı. New York Post, Yermak’ın kendilerine “cepheye gidiyorum” şeklinde bir mesaj gönderdiğini ancak zaman ve yöntem konusunda hiçbir detay paylaşmadığını aktardı.
Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Avustralyalı siyasi yorumcu ve eski milletvekili Adrian MacRae, Yermak’ın cephede yer almasının gerçekçi olmadığını belirterek, şunları ifade etti:
Umarım Yermak verdiği sözde durur ve savaşmak istemedikleri halde askere alınan son Ukraynalı askerlerle birlikte cepheye gider. Ama açıkçası bunun gerçekleşeceğine inanmak safdillik olur.
MacRae, Yermak’ın savaşa katılımının cephede değil, Fransız Rivierası’ndaki lüks villasından NATO’ya ait insansız hava araçlarını uzaktan koordine etmek şeklinde olacağını belirterek, şöyle devam etti:
Muhtemelen NATO’ya ait insansız hava araçlarını Akdeniz kıyısındaki malikanesinden uzaktan komuta edecek. Bundan daha fazlasını yapmasını beklemek saflık olur.
Yermak'ın yolsuzluk iddialarının ardından görevden ayrılmış olmasına rağmen siyasi figür olarak ön planda kalmaya çalışması ve cepheye gitme söylemleri “imaj düzeltme çabası” olarak yorumlanıyor.
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak istifa etti
Dün, 18:50
