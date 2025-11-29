https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/avustralyali-uzman-yermak-rusyaya-kasi-savasi-fransiz-rivierasindan-yurutecek-1101417816.html

Avustralyalı uzman: Yermak Rusya’ya kaşı savaşı Fransız Rivierası’ndan yürütecek

Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın cepheye gideceğini açıklamasını değerlendiren Avustralyalı analist Adrian MacRae, Yermak’ın... 29.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna’da yolsuzluk suçlamaları sonrasında görevden ayrılan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın “cepheye gideceği” yönündeki açıklaması, uluslararası kamuoyunda şüpheyle karşılandı. New York Post, Yermak’ın kendilerine “cepheye gidiyorum” şeklinde bir mesaj gönderdiğini ancak zaman ve yöntem konusunda hiçbir detay paylaşmadığını aktardı.Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Avustralyalı siyasi yorumcu ve eski milletvekili Adrian MacRae, Yermak’ın cephede yer almasının gerçekçi olmadığını belirterek, şunları ifade etti:MacRae, Yermak’ın savaşa katılımının cephede değil, Fransız Rivierası’ndaki lüks villasından NATO’ya ait insansız hava araçlarını uzaktan koordine etmek şeklinde olacağını belirterek, şöyle devam etti:Yermak'ın yolsuzluk iddialarının ardından görevden ayrılmış olmasına rağmen siyasi figür olarak ön planda kalmaya çalışması ve cepheye gitme söylemleri “imaj düzeltme çabası” olarak yorumlanıyor.

