AKOM'dan İstanbul'a 'tarihli' sağanak ve soğuk hava uyarısı: Balkanlar'dan gelen sistem etkili olacak
AKOM’dan İstanbul’a 'tarihli' sağanak ve soğuk hava uyarısı: Balkanlar’dan gelen sistem etkili olacak
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Megakent, Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen... 29.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olacak yeni hava sistemi için uyarılarda bulundu. Kentin, hafta sonu boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacağı belirtildi.MGM: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyorMeteoroloji, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yer yer kuvvetlenme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeni hafta başına kadar etkili olacakAKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un hem Orta Akdeniz hem de Balkanlar kaynaklı iki hava sisteminin etkisi altına girdiği vurgulandı:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor."Açıklamada, serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına kadar süreceği ifade edildi:"Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir."
AKOM’dan İstanbul’a 'tarihli' sağanak ve soğuk hava uyarısı: Balkanlar’dan gelen sistem etkili olacak

29.11.2025
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Megakent, Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Serin ve yağışlı hava pazartesi gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olacak yeni hava sistemi için uyarılarda bulundu. Kentin, hafta sonu boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacağı belirtildi.

MGM: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yer yer kuvvetlenme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yeni hafta başına kadar etkili olacak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un hem Orta Akdeniz hem de Balkanlar kaynaklı iki hava sisteminin etkisi altına girdiği vurgulandı:
“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.”
Açıklamada, serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına kadar süreceği ifade edildi:
“Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.”
