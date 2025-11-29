https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/aciklama-geldi-izmirde-su-kesintileri-surecek-mi-1101407083.html
Açıklama geldi: İzmir'de su kesintileri sürecek mi?
29.11.2025
İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin aralık ayında da süreceği duyuruldu.
Azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 15 Aralık'a kadar süreceği duyuruldu. 13 ilçede kesintilere devam İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak..
Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı