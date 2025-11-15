https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/izmirliler-dikkat-planli-su-kesintileri-kasim-sonuna-kadar-devam-edecek-1101025654.html

İzmirliler dikkat: Planlı su kesintileri kasım sonuna kadar devam edecek

İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri kasım ayının sonuna kadar sürecek. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. 13 ilçede sürecekİzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 14 ila 30 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 15 ila 29 Kasım arasında tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.6 Ağustos'tan beri sürüyorKentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

