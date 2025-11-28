https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ulusal-muhafiz-saldirisi-sonrasi-19-ulkeye-green-card-sorusturmasi-baslatildi-1101375939.html
Ulusal Muhafız saldırısı sonrası: 19 ülkeye 'green card' soruşturması başlatıldı
Ulusal Muhafız saldırısı sonrası: 19 ülkeye ‘green card’ soruşturması başlatıldı
28.11.2025
Trump yönetimi, Washington D.C.’de iki Ulusal Muhafız mensubuna yönelik silahlı saldırının ardından “bazı ülkelerden” gelen tüm göçmenlere verilmiş yeşil kartların yeniden incelenmesi talimatını verdi. Karar, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow tarafından duyuruldu. Edlow, talimatın bizzat ABD Başkanı Donald Trump’tan geldiğini söyledi.ABD medyasına konuşan yetkililer, söz konusu listede Afganistan, Küba, Haiti, İran, Somali, Libya, Sudan, Yemen ve Venezüella’nın da dahil olduğu toplam 19 ülke bulunduğunu ileri sürdü.Saldırı ve şüpheli hakkında ayrıntılarÇarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız mensubuna düzenlenen “pusu tarzı” saldırıda 20 yaşındaki Kara Kuvvetleri uzmanı Sarah Beckstrom hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Hava Kuvvetleri çavuşu Andrew Wolfe’un ise durumunun kritik olduğu bildirildi. ABD Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin saldırı sırasında Ulusal Muhafızın karşı ateşiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Saldırının faili olarak tutuklanan Rahmanullah Lakanwal’ın, 2021’de Operation Allies Welcome programı kapsamında ABD’ye getirilen bir Afgan vatandaşı olduğu belirtildi. CIA, Lakanwal’ın Afganistan’da kurumla çalıştığını doğruladı. İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin ABD’ye girişinin ardından bu yıl içinde iltica başvurusunun onaylandığını bildirdi.Göçmenlik politikalarında yeni tama süreci başlıyorİç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Biden yönetimi döneminde onaylanan tüm iltica kararlarının gözden geçirilmeye başlandığını duyurdu. McLaughlin, bu durumun Afgan başvurularının hızlandırılmasını öngören bir mahkeme anlaşmasının sonucu olduğunu savundu.Trump yönetimi, bu ayın başında Biden döneminde kabul edilen tüm mülteciler için de benzer bir “yeniden tarama ve gerekirse yeniden sorgulama” süreci başlatmıştı. Bu adım, ABD göçmenlik sisteminde daha önce örneği olmayan bir uygulama olarak değerlendiriliyor.Afgan mültecilerin göçme başvuruları için durdurma kararıSaldırının ardından, Afgan vatandaşlarının tüm göçmenlik işlem başvuruları geçici olarak askıya alındı. ABD, 2021’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından yaklaşık 85 bin kişiyi 'Operation Allies Welcome' kapsamında ülkeye kabul etmişti. Bu kişilerin büyük bölümü, ilk aşamada askeri üslerde barındırılmıştı.Trump: Bu bir terör eylemiABD Başkanı Trump, saldırının ardından paylaştığı video mesajında olayı “nefret dolu, ulusa karşı işlenmiş bir terör saldırısı” olarak niteledi. Şüphelinin Biden dönemindeki mülteci programıyla ülkeye kabul edildiğine vurgu yapan Trump, “Afganistan’dan gelen her yabancıyı yeniden inceleyeceğiz ve ülkemize katkı sağlamayan herkes için gerekli adımları atacağız” dedi.
Trump yönetimi, Washington D.C.’de iki Ulusal Muhafız mensubuna yönelik silahlı saldırının ardından “bazı ülkelerden” gelen tüm göçmenlere verilmiş yeşil kartların yeniden incelenmesi talimatını verdi. Karar, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow tarafından duyuruldu. Edlow, talimatın bizzat ABD Başkanı Donald Trump’tan geldiğini söyledi.
ABD medyasına konuşan yetkililer, söz konusu listede Afganistan, Küba, Haiti, İran, Somali, Libya, Sudan, Yemen ve Venezüella’nın da dahil olduğu toplam 19 ülke bulunduğunu ileri sürdü.
Saldırı ve şüpheli hakkında ayrıntılar
Çarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız mensubuna düzenlenen “pusu tarzı” saldırıda 20 yaşındaki Kara Kuvvetleri uzmanı Sarah Beckstrom hayatını kaybetti. 24 yaşındaki Hava Kuvvetleri çavuşu Andrew Wolfe’un ise durumunun kritik olduğu bildirildi. ABD Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin saldırı sırasında Ulusal Muhafızın karşı ateşiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Saldırının faili olarak tutuklanan Rahmanullah Lakanwal’ın, 2021’de Operation Allies Welcome programı kapsamında ABD’ye getirilen bir Afgan vatandaşı olduğu belirtildi. CIA, Lakanwal’ın Afganistan’da kurumla çalıştığını doğruladı. İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin ABD’ye girişinin ardından bu yıl içinde iltica başvurusunun onaylandığını bildirdi.
Göçmenlik politikalarında yeni tama süreci başlıyor
İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Biden yönetimi döneminde onaylanan tüm iltica kararlarının gözden geçirilmeye başlandığını duyurdu. McLaughlin, bu durumun Afgan başvurularının hızlandırılmasını öngören bir mahkeme anlaşmasının sonucu olduğunu savundu.
Trump yönetimi, bu ayın başında Biden döneminde kabul edilen tüm mülteciler için de benzer bir “yeniden tarama ve gerekirse yeniden sorgulama” süreci başlatmıştı. Bu adım, ABD göçmenlik sisteminde daha önce örneği olmayan bir uygulama olarak değerlendiriliyor.
Afgan mültecilerin göçme başvuruları için durdurma kararı
Saldırının ardından, Afgan vatandaşlarının tüm göçmenlik işlem başvuruları geçici olarak askıya alındı. ABD, 2021’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından yaklaşık 85 bin kişiyi 'Operation Allies Welcome' kapsamında ülkeye kabul etmişti. Bu kişilerin büyük bölümü, ilk aşamada askeri üslerde barındırılmıştı.
Trump: Bu bir terör eylemi
ABD Başkanı Trump, saldırının ardından paylaştığı video mesajında olayı “nefret dolu, ulusa karşı işlenmiş bir terör saldırısı” olarak niteledi. Şüphelinin Biden dönemindeki mülteci programıyla ülkeye kabul edildiğine vurgu yapan Trump, “Afganistan’dan gelen her yabancıyı yeniden inceleyeceğiz ve ülkemize katkı sağlamayan herkes için gerekli adımları atacağız” dedi.