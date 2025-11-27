https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/maduro-venezuella-hava-kuvvetlerine-seslendi-hazir-olun-1101366844.html
Maduro, Venezüella Hava Kuvvetleri'ne seslendi: ‘Hazır olun’
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, artan ABD baskısı ve ülkesine yönelik olası askeri tehditlere karşı Hava Kuvvetlerine 'her an göreve hazır olun' talimatı verdi.
Başkent Karakas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılık’ın 105. yılı törenlerinde konuşan Maduro, ABD’den gelen tehditlerin yoğunlaştığını belirterek Hava Kuvvetlerine Venezüella’ya yönelik herhangi bir saldırıya karşı “tetikte ve göreve hazır” olmaları için talimat verdiğini açıkladı.
Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, “(ABD) İmparatorluk heveslisi yabancı güçler, ne Amerikan kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezüellalı halkının inandığı asılsız ve abartılı gerekçelerle Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezüella’nın barışını sürekli tehdit ediyor” dedi.
Ülkenin onuru ve bağımsızlığından taviz vermeden yollarına devam ettiklerini belirten Maduro, “Bugün Venezüella’da halkımızı korkutacak hiçbir tehdit veya saldırı yok. Bu halk, Bolivar’ın önderliğinde, vatanını, topraklarını, denizlerini, göklerini ve tarihini savunmak için soğukkanlılıkla hazırdır” ifadelerini kullandı.