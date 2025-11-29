29 Kasım’da İstanbul’da ulaşım uyarısı: Hangi yollar kapanacak?
Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki programı nedeniyle 29 Kasım 2025’te birçok ana arter ve bağlantı yolu farklı saat aralıklarında trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyeti, sürücüler için alternatif güzergahları açıkladı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun bugün İstanbul’da gerçekleştireceği yoğun program kapsamında, güzergâhlar ve program saatlerine göre birçok yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Aşağıda, 29 Kasım 2025 günü uygulanacak tüm yol kapatma tedbirleri saatleriyle birlikte sıralanmaktadır:
Papa 14.Leo'nun ilk durağı saat 07:00'den program bitimine kadar Sultanahmet Camii olacak.
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Refik Saydam Caddesi
4. Tersane Caddesi
5. Kemeraltı Caddesi
6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti
7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)
9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti
Alternatif yollar
1.Ragıp Gümüş Pala Caddesi
Sultanahmet Camii tedbirleri kapsamında 06:00'dan program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:
1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi
2. Fatih İlçesi Torun Sokak
3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak
4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak
5. Fatih İlçesi Üçler Sokak
6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak
7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak
8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak
9. Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi
Alternatif yollar
1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi
2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi
3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
4. Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak
Sultanahmet Camii ile Mor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi arasında saat 07:45'den program bitimine kapanacak yollar:
1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)
2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi
3. Demiryolu Caddesi
Alternatif yollar
1. Ragıp Gümüşpala Caddesi
2. Yıl Caddesi
3. Aksu Caddesi
4. Eski Havaalanı Caddesi
Mor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevre tedbirleri kapsamında saat 06:00'dan program bitimine kapanacak yollar:
1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)
2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak
3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak
4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak
5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak
6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak
7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi
8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi
Alternatif yollar
1. Gazi Evrenos Caddesi
2. Fener Caddesi
Mor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ile Vatikan İstanbıl Temsilciliği konutu arasında saat 08:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:
1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)
3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
5. Refik Saydam Caddesi
6. Tarlabaşı Bulvarı
7. Cumhuriyet Caddesi
Alternatif yollar
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. Abdülezel Paşa Caddesi
7. Ragıp Gümüşpala Caddesi
8. Macar Kardeşler Caddesi
9. Tersane Caddesi
10. Evliya Çelebi Caddesi
11. Kemeraltı Caddesi
12. Yedikuyular Caddesi
13. Asker Ocağı Caddesi
14. Vali Konağı Caddesi
Vatikan İstanbul Temsilciliği konutu ile Fener Rum Patrikhanesi arasında 13:30'dan program bitimine kadar kapanacak yollar:
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi
3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
6. Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi
Alternatif yollar
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi
Fener Rum Patrikhanesi çevre tedbiri kapsamında 06:00'dan program bitimine kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
3. Fatih İlçesi İncebel Sokak
4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi
Alternatif yollar
1. Baki Dede Sokak
2. Sancaktar Yokuşu Sokak
Fener Rum Patrikhanesi ile Volkswagen Arena arasında saat 14:20'den program bitimine kadar kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi
3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi
6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası
7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti
8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası
9. Büyükdere Caddesi
10. Ayazağa Caddesi
Alternatif yollar
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek
3. Piyalepaşa Bulvarı
4. İmrahor Caddesi
5. Odesa Bulvarı
6. Kemerburgaz Caddesi
7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-
Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane
İstikametine Yönlendirilecek.
8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.
9. Sahil Alt Güzergâhı
10. Çilekli Caddesi
11. Baltalimanı Caddesi
Volkwagen Arena çevre tedbiri kapsamında 07:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:
1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan
Kısım
Alternatif yollar
1. Büyükdere Caddesi
2. Okul Caddesi
3. Mimar Sinan Caddesi
4. Ayazağa Cendere Caddesi
Volkswagen Arena ile Vatikan İstanbul Temsilciliği arasında 17:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:
1. Ayazağa Caddesi
2. Büyükdere Caddesi
3. Merkez Caddesi
4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası
5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti
6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası
7. Halaskargazi Caddesi
8. Cumhuriyet Caddesi
Alternatif yollar
1. Baltalimanı Sahil Yolu
2. Katar Caddesi
3. Azerbaycan Caddesi
4. İmrahor Caddesi
5. Ortaklar Caddesi
6. 19 Mayıs Caddesi
7. Abide-i Hürriyet Caddesi
8. Vali Konağı Caddesi
9. Rumeli Caddesi
10. Piyale Paşa Bulvarı
11. Odesa Caddesi