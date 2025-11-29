https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/29-kasimda-istanbulda-ulasim-uyarisi-hangi-yollar-kapanacak-1101403873.html

29 Kasım’da İstanbul’da ulaşım uyarısı: Hangi yollar kapanacak?

Papa 14. Leo’nun İstanbul programı kapsamında Sultanahmet Camisi ziyareti nedeniyle 29 Kasım’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul’daki tüm temaslar ve trafik önlemleri güncel olarak aktarılacak.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092882463_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5c4307d30cf42cc43c52af252c60fc07.jpg

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun bugün İstanbul’da gerçekleştireceği yoğun program kapsamında, güzergâhlar ve program saatlerine göre birçok yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları kamuoyuyla paylaştı.İstanbul'da hangi yollar kapalı?Aşağıda, 29 Kasım 2025 günü uygulanacak tüm yol kapatma tedbirleri saatleriyle birlikte sıralanmaktadır:Papa 14.Leo'nun ilk durağı saat 07:00'den program bitimine kadar Sultanahmet Camii olacak.1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı3. Refik Saydam Caddesi4. Tersane Caddesi5. Kemeraltı Caddesi6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikametiAlternatif yollarSultanahmet Camii tedbirleri kapsamında 06:00'dan program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi2. Fatih İlçesi Torun Sokak3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak5. Fatih İlçesi Üçler Sokak6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak9. Fatih İlçesi Atmeydanı CaddesiAlternatif yollar1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi4. Fatih İlçesi Su Terazisi SokakSultanahmet Camii ile Mor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi arasında saat 07:45'den program bitimine kapanacak yollar:1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi3. Demiryolu CaddesiAlternatif yollar1. Ragıp Gümüşpala Caddesi2. Yıl Caddesi3. Aksu Caddesi4. Eski Havaalanı CaddesiMor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevre tedbirleri kapsamında saat 06:00'dan program bitimine kapanacak yollar:1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan CaddesiAlternatif yollar1. Gazi Evrenos Caddesi2. Fener CaddesiMor Efem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ile Vatikan İstanbıl Temsilciliği konutu arasında saat 08:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti5. Refik Saydam Caddesi6. Tarlabaşı Bulvarı7. Cumhuriyet CaddesiAlternatif yollar1. D100 Kuzey2. D100 Güney3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti5. Aksu Caddesi6. Abdülezel Paşa Caddesi7. Ragıp Gümüşpala Caddesi8. Macar Kardeşler Caddesi9. Tersane Caddesi10. Evliya Çelebi Caddesi11. Kemeraltı Caddesi12. Yedikuyular Caddesi13. Asker Ocağı Caddesi14. Vali Konağı CaddesiVatikan İstanbul Temsilciliği konutu ile Fener Rum Patrikhanesi arasında 13:30'dan program bitimine kadar kapanacak yollar:1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi6. Fatih İlçesi Abdulezal CaddesiAlternatif yollar1. Tersane Caddesi2. Evliya Çelebi Caddesi3. Kemeraltı Caddesi4. Yedikuyular Caddesi5. Asker Ocağı Caddesi6. Vali Konağı Caddesi7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa CaddesiFener Rum Patrikhanesi çevre tedbiri kapsamında 06:00'dan program bitimine kapanacak yollar:1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak3. Fatih İlçesi İncebel Sokak4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet CaddesiAlternatif yollar1. Baki Dede Sokak2. Sancaktar Yokuşu SokakFener Rum Patrikhanesi ile Volkswagen Arena arasında saat 14:20'den program bitimine kadar kapanacak yollar:1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası9. Büyükdere Caddesi10. Ayazağa CaddesiAlternatif yollar1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek3. Piyalepaşa Bulvarı4. İmrahor Caddesi5. Odesa Bulvarı6. Kemerburgaz Caddesi7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthaneİstikametine Yönlendirilecek.8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.9. Sahil Alt Güzergâhı10. Çilekli Caddesi11. Baltalimanı CaddesiVolkwagen Arena çevre tedbiri kapsamında 07:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında KalanKısımAlternatif yollar1. Büyükdere Caddesi2. Okul Caddesi3. Mimar Sinan Caddesi4. Ayazağa Cendere CaddesiVolkswagen Arena ile Vatikan İstanbul Temsilciliği arasında 17:00'den program bitimine kadar kapanacak yollar:1. Ayazağa Caddesi2. Büyükdere Caddesi3. Merkez Caddesi4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası7. Halaskargazi Caddesi8. Cumhuriyet CaddesiAlternatif yollar1. Baltalimanı Sahil Yolu2. Katar Caddesi3. Azerbaycan Caddesi4. İmrahor Caddesi5. Ortaklar Caddesi6. 19 Mayıs Caddesi7. Abide-i Hürriyet Caddesi8. Vali Konağı Caddesi9. Rumeli Caddesi10. Piyale Paşa Bulvarı11. Odesa Caddesi

