https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/zaharovadan-kalasa-sert-tepki-sanitara-ihtiyaci-var-1101368150.html

Zaharova’dan Kallas’a sert tepki: Sanitara ihtiyacı var

Zaharova’dan Kallas’a sert tepki: Sanitara ihtiyacı var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas’ın ‘Rusya son 100 yılda birçok ülkeye saldırdı’ şeklindeki açıklamasına tepki... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T00:58+0300

2025-11-28T00:58+0300

2025-11-28T02:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

kaja kallas

avrupa birliği

ab

marco rubio

rusya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya'yı son yüzyılda çok sayıda ülkeye saldırmakla suçlayan açıklamalarına sert yanıt verdi.Kallas daha önce yaptığı açıklamada, “Son yüzyıl içinde Rusya 19’dan fazla ülkeye saldırdı, bazılarına üç-dört kez. Buna karşın bu ülkelerden hiçbiri Rusya’ya saldırmadı” ifadelerini kullanmıştı.Kallas'ın açıklamasına Telegram üzerinden tepki gösteren Zaharova, “Sanitarları çağırın. Bugün neden basın toplantısında gazetecilerin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun onunla görüşmeyi reddetmesini yorumlamamı istediğini şimdi anlıyorum. Görüşmek tehlikeli olabilir” ifadelerine yer verdi.Zaharova, Kallas’a Batılı ittifaklara mensup ülkelerin son yüzyılda kaç kez egemen ülkelere saldırdığını saymasını önererek “Bunu hesaplaması için bir gün yeter mi?” diye sordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/rubionun-neden-kallas-ile-gorusmeyi-reddetmesinin-sebebi-aciklandi-1101262635.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kaja kallas, avrupa birliği, ab, marco rubio, rusya, abd