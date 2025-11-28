Zaharova’dan Kallas’a sert tepki: Sanitara ihtiyacı var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/zaharovadan-kalasa-sert-tepki-sanitara-ihtiyaci-var-1101368150.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas'ın 'Rusya son 100 yılda birçok ülkeye saldırdı' şeklindeki açıklamasına tepki... 28.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya'yı son yüzyılda çok sayıda ülkeye saldırmakla suçlayan açıklamalarına sert yanıt verdi.Kallas daha önce yaptığı açıklamada, “Son yüzyıl içinde Rusya 19’dan fazla ülkeye saldırdı, bazılarına üç-dört kez. Buna karşın bu ülkelerden hiçbiri Rusya’ya saldırmadı” ifadelerini kullanmıştı.Kallas'ın açıklamasına Telegram üzerinden tepki gösteren Zaharova, “Sanitarları çağırın. Bugün neden basın toplantısında gazetecilerin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun onunla görüşmeyi reddetmesini yorumlamamı istediğini şimdi anlıyorum. Görüşmek tehlikeli olabilir” ifadelerine yer verdi.Zaharova, Kallas’a Batılı ittifaklara mensup ülkelerin son yüzyılda kaç kez egemen ülkelere saldırdığını saymasını önererek “Bunu hesaplaması için bir gün yeter mi?” diye sordu.
00:58 28.11.2025 (güncellendi: 02:09 28.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Rusya'yı son yüzyılda çok sayıda ülkeye saldırmakla suçlayan açıklamalarına sert yanıt verdi.
Kallas daha önce yaptığı açıklamada, “Son yüzyıl içinde Rusya 19’dan fazla ülkeye saldırdı, bazılarına üç-dört kez. Buna karşın bu ülkelerden hiçbiri Rusya’ya saldırmadı” ifadelerini kullanmıştı.
Kallas'ın açıklamasına Telegram üzerinden tepki gösteren Zaharova, “Sanitarları çağırın. Bugün neden basın toplantısında gazetecilerin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun onunla görüşmeyi reddetmesini yorumlamamı istediğini şimdi anlıyorum. Görüşmek tehlikeli olabilir” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, Kallas’a Batılı ittifaklara mensup ülkelerin son yüzyılda kaç kez egemen ülkelere saldırdığını saymasını önererek “Bunu hesaplaması için bir gün yeter mi?” diye sordu.