Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rubio’nun neden Kallas ile görüşmeyi reddetmesinin sebebi açıklandı
Rubio’nun neden Kallas ile görüşmeyi reddetmesinin sebebi açıklandı
Batı medyası, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Beyaz Saray ile gerilim yaşayan Avrupalı mevkidaşı Kallas ile Ukrayna barış planını görüşmeyi reddettiğini... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ukrayna barış planını görüşmeyi reddetmesinin sebebini açıkladı.Gazetenin yazısında, “Kallas, Trump yönetimiyle olan karmaşık ilişkileri nedeniyle gündemden uzak duruyor &lt;…&gt; Trump'ın en üst düzey yetkilileri arasında en Avrupa yanlısı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bile &lt;…&gt; Kallas ile ikili görüşmeler yapmayı reddediyor” dedi.Kaynaklardan biri, Yüksek Temsilcisi Kallas’ın, perde arkasında, AB ülkeleri için ‘kötü polis’ rolünü oynamakla meşgul olduğunu söyledi.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.
10:55 25.11.2025
Batı medyası, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Beyaz Saray ile gerilim yaşayan Avrupalı mevkidaşı Kallas ile Ukrayna barış planını görüşmeyi reddettiğini belirtti.
Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ukrayna barış planını görüşmeyi reddetmesinin sebebini açıkladı.
Gazetenin yazısında, “Kallas, Trump yönetimiyle olan karmaşık ilişkileri nedeniyle gündemden uzak duruyor <…> Trump'ın en üst düzey yetkilileri arasında en Avrupa yanlısı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bile <…> Kallas ile ikili görüşmeler yapmayı reddediyor” dedi.
Kaynaklardan biri, Yüksek Temsilcisi Kallas’ın, perde arkasında, AB ülkeleri için ‘kötü polis’ rolünü oynamakla meşgul olduğunu söyledi.

ABD’nin barış planı

Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.
