https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/yargitay-son-noktayi-koydu-raporluyken-mac-izlemeye-gitmek-isten-atilma-sebebi-sayilmadi-1101395847.html
Yargıtay son noktayı koydu: Raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma sebebi sayılmadı
Yargıtay son noktayı koydu: Raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma sebebi sayılmadı
Sputnik Türkiye
Hemoroid operasyonu nedeniyle raporlu olan bir kişinin maç izlemeye gitmesini işten atılma nedeni sayılmadı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T17:48+0300
2025-11-28T17:48+0300
2025-11-28T17:48+0300
yaşam
yargıtay
i̇stinaf mahkemesi
i̇ş kanunu
i̇şe iade
işten çıkarma
rapor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060337512_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c34b60ac527c025a4de93949fa4a0eaf.jpg
Sakarya'da bir işçi, hemoroid operasyonu nedeniyle raporunun bitmesine 4 gün kala İstanbul'a maç izlemeye gitti. Buradaki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından ise çalıştığı şirket tarafından işten atıldı. Haksız yere işten atıldığı gerekçesiyle dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, "Davacının istirahat raporları incelendiğinde yatarak tedavi olması gerektiği yönünde bir değerlendirme bulunmamaktadır" diyerek işe iadesine karar verdi. Raporluyken maç izlemeye gidince işinden olduSakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan S.H. montaj operatörü olarak çalışırken hemeroid rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Ameliyat olan S.H. raporlu olduğu dönemde tuttuğu takımın lig maçını izlemek üzere İstanbul’a gitti. Habertürk'ün haberine göre, raporunun bitmesine 4 gün varken maç izlemeye giden S.H. maçta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, Paylaşımı gören iş yeri yöneticileri S.H.'yi raporluyken maç izlemeye gittiği için haklı nedenle iş akdinin feshine kararı verdi. İşçi ise haksız yere işten atıldığını belirterek işe iade davası açtı. İşveren de, açılan davaya karşılık davacının iş sözleşmesinin istirahatli olması gereken tarihlerde lig maçını izlemek üzere farklı bir ildeki stadyuma gitmesini ve buna dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmasını gerekçe gösterdi. Yerel mahkeme ve İstinaf kararları çeliştiMahkeme, S.H.'nin, hemeroid şikayeti sebebiyle ameliyat olduğunu ve istirahat raporlu olduğunu vurgulayarak feshin iptaline ve işe iadesine karar verdi. Kararda da işçinin istirahat sürecini devamlı evde ve yatakta geçirmesi yönünde bir raporun olmadığı, Süper Lig maçına izleyici olarak gitmesinin işveren açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilemeyeceği belirterek işçiyi haklı buldu. İşveren kararı temyiz edince dosya istinafa gitti. Bölge İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak, davacının istirahatli olduğu süreçte iyileşme sürecini olumsuz etkileyecek aktivitelerde bulunduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.Yargıtay: İşveren haksızS.H. kararı temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay, yerel mahkeme kararının doğru olduğuna ve S.H.'nin işe iadesine karar verdi. Yargıtay, gerekçeli kararında şu görüşleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/evini-kiraladiktan-3-yil-sonra-kiracisini-cikarmak-istedi-yargitaydan-emsal-tahliye-karari-1101376867.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060337512_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_1e4cc9bcc61d19cc317048ce8dcba14b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, i̇ş kanunu, i̇şe iade, işten çıkarma, rapor
yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, i̇ş kanunu, i̇şe iade, işten çıkarma, rapor
Yargıtay son noktayı koydu: Raporluyken maç izlemeye gitmek işten atılma sebebi sayılmadı
Hemoroid operasyonu nedeniyle raporlu olan bir kişinin maç izlemeye gitmesini işten atılma nedeni sayılmadı.
Sakarya'da bir işçi, hemoroid operasyonu nedeniyle raporunun bitmesine 4 gün kala İstanbul'a maç izlemeye gitti. Buradaki fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından ise çalıştığı şirket tarafından işten atıldı. Haksız yere işten atıldığı gerekçesiyle dava açan işçiyi Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, "Davacının istirahat raporları incelendiğinde yatarak tedavi olması gerektiği yönünde bir değerlendirme bulunmamaktadır" diyerek işe iadesine karar verdi.
Raporluyken maç izlemeye gidince işinden oldu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan S.H. montaj operatörü olarak çalışırken hemeroid rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti. Ameliyat olan S.H. raporlu olduğu dönemde tuttuğu takımın lig maçını izlemek üzere İstanbul’a gitti. Habertürk'ün haberine göre, raporunun bitmesine 4 gün varken maç izlemeye giden S.H. maçta çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı, Paylaşımı gören iş yeri yöneticileri S.H.'yi raporluyken maç izlemeye gittiği için haklı nedenle iş akdinin feshine kararı verdi. İşçi ise haksız yere işten atıldığını belirterek işe iade davası açtı.
İşveren de, açılan davaya karşılık davacının iş sözleşmesinin istirahatli olması gereken tarihlerde lig maçını izlemek üzere farklı bir ildeki stadyuma gitmesini ve buna dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmasını gerekçe gösterdi.
Yerel mahkeme ve İstinaf kararları çelişti
Mahkeme, S.H.'nin, hemeroid şikayeti sebebiyle ameliyat olduğunu ve istirahat raporlu olduğunu vurgulayarak feshin iptaline ve işe iadesine karar verdi. Kararda da işçinin istirahat sürecini devamlı evde ve yatakta geçirmesi yönünde bir raporun olmadığı, Süper Lig maçına izleyici olarak gitmesinin işveren açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilemeyeceği belirterek işçiyi haklı buldu.
İşveren kararı temyiz edince dosya istinafa gitti. Bölge İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme kararını bozarak, davacının istirahatli olduğu süreçte iyileşme sürecini olumsuz etkileyecek aktivitelerde bulunduğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
S.H. kararı temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay, yerel mahkeme kararının doğru olduğuna ve S.H.'nin işe iadesine karar verdi. Yargıtay, gerekçeli kararında şu görüşleri dile getirdi:
“Dosya kapsamı, tarafların iddia ve savunmaları ve tanık beyanları bir bütün olarak ele alındığında; davacının ameliyat geçirmesi nedeniyle iş göremezlik raporu aldığı ve işveren tarafından davacının raporlu iken 23 Ekim Pazar günü İstanbul’a giderek lig maçına katıldığı gerekçesi ile iş akdinin feshedildiği görülmüş olup, dinlenen davalı tanıkları davacının sosyal medya üzerinden katıldığı futbol maçından görüntü paylaştığını, bunun davacı yerine çalışan işçiler üzerinde rahatsızlık oluşturduğunu beyan etmişlerse de; feshe konu olayın İş Kanunu kapsamında değerlendirilemeyeceği tüm bu nedenlerle davalı işveren tarafından haklı ve geçerli fesih şartlarının oluştuğunun ispatlanamadığı anlaşılmıştır.”