Ünlü oyuncu açıkladı: Neden dizilerde oynamıyor?

Ünlü oyuncu açıkladı: Neden dizilerde oynamıyor?

28.11.2025

Unutulmaz dizilerde rol alan ünlü oyuncu Zuhal Topal, uzun süredir neden ekranlarda yer almadığını ilk kez açıkladı. Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi sevilen yapımlarda izleyiciyle buluşan Topal, yaklaşık 12 yıldır setlerden uzak olduğunu belirtti.Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yemekteyiz programıyla sunuculuk kariyerine ağırlık veren Topal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

