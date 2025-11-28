Türkiye
Ünlü oyuncu açıkladı: Neden dizilerde oynamıyor?
Ünlü oyuncu açıkladı: Neden dizilerde oynamıyor?
28.11.2025
Unutulmaz dizilerde rol alan ünlü oyuncu Zuhal Topal, uzun süredir neden ekranlarda yer almadığını ilk kez açıkladı. Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi sevilen yapımlarda izleyiciyle buluşan Topal, yaklaşık 12 yıldır setlerden uzak olduğunu belirtti.Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yemekteyiz programıyla sunuculuk kariyerine ağırlık veren Topal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ünlü oyuncu açıkladı: Neden dizilerde oynamıyor?

07:26 28.11.2025
© YouTube/Zuhal Topal'la YemekteyizZuhal Topal
Zuhal Topal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© YouTube/Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi sevilen yapımlarda rol alan ünlü sunucu oyuncu Zuhal Topal, uzun zamandır 'Yemekteyiz' yarışma programını sunuyor. Topal dizi setlerinden neden uzak durduğunu açıkladı.
Unutulmaz dizilerde rol alan ünlü oyuncu Zuhal Topal, uzun süredir neden ekranlarda yer almadığını ilk kez açıkladı. Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi sevilen yapımlarda izleyiciyle buluşan Topal, yaklaşık 12 yıldır setlerden uzak olduğunu belirtti.
Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yemekteyiz programıyla sunuculuk kariyerine ağırlık veren Topal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Eskiden sitcomlar vardı… 20–30 dakikalık, keyifli, tempolu işlerdi. Şimdi diziler neredeyse üç saate çıktı. Hem fiziksel hem mental olarak çok yıpratıcı. Bu yüzden uzun süredir oyunculuk yapmıyorum.”
