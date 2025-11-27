https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/sohretin-bir-bedeli-var-unlu-bir-sarkici-olma-erken-olum-riskini-artiriyor-1101303994.html

Şöhretin bir bedeli var: 'Ünlü bir şarkıcı olma' erken ölüm riskini artırıyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını söylüyor. Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

"Şöhretin bir bedeli var" sözü bilim insanları tarafından teyit edildi. Almanya'daki Witten/Herdecke Üniversitesi'nden bilim insanları Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde bir bilimsel analiz yaptı. Araştırmacılar, solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını ve şöhrete ulaşanların daha az tanınan şarkıcılara göre ortalama beş yıl daha erken öldüğünü ortaya koydu.Analiz, şöhrete kavuşan solo şarkıcıların, tanınmış grupların solistlerinden daha kötü durumda olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, muhtemelen daha fazla tanınmaları, daha fazla baskıyla karşılaşmaları ve yıldız olmanın iniş çıkışları sırasında daha az duygusal destek görmeleri olduğu belirtiliyor. Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Michael Dufner, "Bu durum endişe verici çünkü ünlü müzisyenlerin gerçekten erken ölüm riski altında olduğunu gösteriyor" dedi. 324 ünlü şarkıcı analiz edildi2010'larda hayata erken veda eden ünlü şarkıcılar arasında Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael ve Keith Flint gibi isimler dikkat çekiyor. Araştırmada 324 ünlü solist belirlendi ve bunlar aynı yaş, cinsiyet, uyruk, etnik köken ve müzik türüne kadar eşleştirildi. Bilim insanları çalışmalarında 1950 ile 1990 yılları arasında aktif olan sanatçılara odaklandılar.Şarkıcıların çoğu ABD'li beyaz erkek rockçılardı. Sadece yüzde 19'u siyahi, yüzde 16,5'i kadındı. En büyüğü 1910, en küçüğü ise 1975 doğumluydu. Yarısından fazlası müzik gruplarındaydı.Sonuç çok çarpıcıAraştırmacılar kimin öldüğüne ve hangi yaşta öldüğüne baktıklarında, net bir eğilim ortaya çıktı:

