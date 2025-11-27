https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/sohretin-bir-bedeli-var-unlu-bir-sarkici-olma-erken-olum-riskini-artiriyor-1101303994.html
Şöhretin bir bedeli var: 'Ünlü bir şarkıcı olma' erken ölüm riskini artırıyor
Şöhretin bir bedeli var: 'Ünlü bir şarkıcı olma' erken ölüm riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, yaptıkları araştırmada solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını söylüyor. Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T09:57+0300
2025-11-27T09:57+0300
2025-11-27T09:57+0300
yaşam
amy winehouse
whitney houston
prince
bilimsel araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050404115_0:203:3166:1984_1920x0_80_0_0_fae3b53ce978e64c45eb40f03d791f66.jpg
"Şöhretin bir bedeli var" sözü bilim insanları tarafından teyit edildi. Almanya'daki Witten/Herdecke Üniversitesi'nden bilim insanları Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde bir bilimsel analiz yaptı. Araştırmacılar, solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını ve şöhrete ulaşanların daha az tanınan şarkıcılara göre ortalama beş yıl daha erken öldüğünü ortaya koydu.Analiz, şöhrete kavuşan solo şarkıcıların, tanınmış grupların solistlerinden daha kötü durumda olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, muhtemelen daha fazla tanınmaları, daha fazla baskıyla karşılaşmaları ve yıldız olmanın iniş çıkışları sırasında daha az duygusal destek görmeleri olduğu belirtiliyor. Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Michael Dufner, "Bu durum endişe verici çünkü ünlü müzisyenlerin gerçekten erken ölüm riski altında olduğunu gösteriyor" dedi. 324 ünlü şarkıcı analiz edildi2010'larda hayata erken veda eden ünlü şarkıcılar arasında Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael ve Keith Flint gibi isimler dikkat çekiyor. Araştırmada 324 ünlü solist belirlendi ve bunlar aynı yaş, cinsiyet, uyruk, etnik köken ve müzik türüne kadar eşleştirildi. Bilim insanları çalışmalarında 1950 ile 1990 yılları arasında aktif olan sanatçılara odaklandılar.Şarkıcıların çoğu ABD'li beyaz erkek rockçılardı. Sadece yüzde 19'u siyahi, yüzde 16,5'i kadındı. En büyüğü 1910, en küçüğü ise 1975 doğumluydu. Yarısından fazlası müzik gruplarındaydı.Sonuç çok çarpıcıAraştırmacılar kimin öldüğüne ve hangi yaşta öldüğüne baktıklarında, net bir eğilim ortaya çıktı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/unlu-sosyal-medya-fenomeni-insan-barbie-gizemli-sekilde-olu-bulundu-1100788123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050404115_413:0:3058:1984_1920x0_80_0_0_a8af930d826abe5ebee0be49e34df213.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amy winehouse, whitney houston, prince, bilimsel araştırma
amy winehouse, whitney houston, prince, bilimsel araştırma
Şöhretin bir bedeli var: 'Ünlü bir şarkıcı olma' erken ölüm riskini artırıyor
Bilim insanları, yaptıkları araştırmada solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını söylüyor. Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde yapılan analizde, şöhrete ulaşanların daha az tanınan şarkıcılara göre ortalama beş yıl daha erken öldüğü ortaya çıktı.
"Şöhretin bir bedeli var" sözü bilim insanları tarafından teyit edildi. Almanya'daki Witten/Herdecke Üniversitesi'nden bilim insanları Avrupa ve ABD'deki şarkıcılar üzerinde bir bilimsel analiz yaptı.
Araştırmacılar, solist olarak yıldızlığa yükselmenin erken ölüm riskini artırdığını ve şöhrete ulaşanların daha az tanınan şarkıcılara göre ortalama beş yıl daha erken öldüğünü ortaya koydu.
Analiz, şöhrete kavuşan solo şarkıcıların, tanınmış grupların solistlerinden daha kötü durumda olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, muhtemelen daha fazla tanınmaları, daha fazla baskıyla karşılaşmaları ve yıldız olmanın iniş çıkışları sırasında daha az duygusal destek görmeleri olduğu belirtiliyor.
Çalışmanın kıdemli yazarı Profesör Michael Dufner, "Bu durum endişe verici çünkü ünlü müzisyenlerin gerçekten erken ölüm riski altında olduğunu gösteriyor" dedi.
324 ünlü şarkıcı analiz edildi
2010'larda hayata erken veda eden ünlü şarkıcılar arasında Amy Winehouse, Whitney Houston, Prince, George Michael ve Keith Flint gibi isimler dikkat çekiyor.
Araştırmada 324 ünlü solist belirlendi ve bunlar aynı yaş, cinsiyet, uyruk, etnik köken ve müzik türüne kadar eşleştirildi. Bilim insanları çalışmalarında 1950 ile 1990 yılları arasında aktif olan sanatçılara odaklandılar.
Şarkıcıların çoğu ABD'li beyaz erkek rockçılardı. Sadece yüzde 19'u siyahi, yüzde 16,5'i kadındı. En büyüğü 1910, en küçüğü ise 1975 doğumluydu. Yarısından fazlası müzik gruplarındaydı.
Araştırmacılar kimin öldüğüne ve hangi yaşta öldüğüne baktıklarında, net bir eğilim ortaya çıktı:
Ünlü şarkıcılar genellikle 75 yaşına ulaşırken, daha az ünlü olanlar ortalama 79 yaşına kadar yaşıyordu.
Grup üyeliği, solo çalışmaya kıyasla yüzde 26 daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı.
Ünlü şarkıcıların incelenen yıllarda daha az ünlü eşlerine göre ölme olasılığı yüzde 33 daha fazla