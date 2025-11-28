Türkiye
Ünlü kameraman Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
Ünlü kameraman Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
Birçok reklam filmi ve diziye imza atan ünlü kameraman Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Birçok dizi, film ve reklam filminde stedicam operatörü olarak görev yapan Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı. Genç kameramanın ehliyetine el konulduğu ve köprüye taksi ile geldiği belirtildi. Arabanın el frenini çekti araçtan indiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gece 01.00 sıralarında kaza yapan ve alkollü olduğu için ehliyetine el konulan Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında köprüye gelerek taksiciye fotoğraf çekeceğini, durmasını istediğini söyledi. Taksici dinlemeyip ilerlerken el frenini çeken Belli araçtan inip kendisini köprüden attı. Bir çocuk babası Belli'ye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Deniz polisi ve ilgili ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Şu ana kadar Belli’ye ulaşıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ünlü kameraman Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

16:31 28.11.2025
Birçok reklam filmi ve diziye imza atan ünlü kameraman Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı.
Birçok dizi, film ve reklam filminde stedicam operatörü olarak görev yapan Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı. Genç kameramanın ehliyetine el konulduğu ve köprüye taksi ile geldiği belirtildi.

Arabanın el frenini çekti araçtan indi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gece 01.00 sıralarında kaza yapan ve alkollü olduğu için ehliyetine el konulan Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında köprüye gelerek taksiciye fotoğraf çekeceğini, durmasını istediğini söyledi. Taksici dinlemeyip ilerlerken el frenini çeken Belli araçtan inip kendisini köprüden attı. Bir çocuk babası Belli'ye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Deniz polisi ve ilgili ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Şu ana kadar Belli’ye ulaşıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
