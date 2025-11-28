https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/10-bin-kalorilik-yemek-maratonu-canina-mal-oldu-genc-fenomen-uykusunda-hayatini-kaybetti-1101382544.html

10 bin kalorilik 'yemek maratonu' canına mal oldu: Genç fenomen uykusunda hayatını kaybetti

10 bin kalorilik ‘yemek maratonu’ canına mal oldu: Genç fenomen uykusunda hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

30 yaşındaki fitness influencer Dmitry Nuyanzin, günde 10 bin kalori tüketerek başlattığı sıra dışı 'food marathon' (yemek maratonu) denemesi sırasında... 28.11.2025

30 yaşındaki fitness eğitmeni ve fenomen Dmitry Nuyanzin, sosyal medya hesaplarında paylaştığı ekstrem beslenme challenge’ı nedeniyle hayatını kaybetti. Nuyanzin, kendi kilo verme programını tanıtmak amacıyla her gün 10.000 kalori tüketerek hızla kilo alıyor, ardından bu kiloyu öğrencileriyle birlikte vermeyi vaat ediyordu.10 bin kalorilik menü: Pizza, burger, pastaNuyanzin, yaptığı paylaşımlarda günlük diyetini ayrıntılarıyla anlatıyordu.Kahvaltıda yarım pasta ve hamur işleri, öğle yemeğinde 800 gram mantı ve mayonez, gün içinde cips, akşamları ise burger ve iki pizza yediğini belirtiyordu.Influencer, 21 Ekim’de takipçilerine seslenerek yeni programında 100 kilonun üzerinde olup yılbaşına kadar kilosunun yüzde 10'unu verenlere 100 sterlin ödül vereceğini duyurmuştu.Kalbi uykusunda durduAncak hızla artan sağlıksız kilo alımı Nuyanzin’in bedenini zorladı. Rus medya kanalı Ostorozhno Novosti, genç influencer’ın kalp yetmezliği nedeniyle uykusunda hayatını kaybettiğini aktardı. Ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal eden Nuyanzin, arkadaşlarına kendisini kötü hissettiğini söylemiş ve doktora gitmeyi planladığını belirtmişti.Kısa Sürede Tehlikeli Kilo ArtışıOrenburg doğumlu sporcu, Orenburg Olimpiyat Rezerv Okulu ve St. Petersburg Ulusal Fitness Üniversitesi mezunuydu.Yarışmayı başlattığında 92 kilo olan Nuyanzin, 18 Kasım’a gelindiğinde 105 kiloya ulaşmıştı. Son videosunda ise elinde cips paketiyle “İstedim ve başardım!” ifadelerini kullanmıştı.Uzmanlar Uyardı: “Kalp Bu Yüke Dayanmaz”British Heart Foundation, aşırı kilo artışının ateroskleroz, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet riskini ciddi şekilde yükselttiğini vurguluyor.Bu durum, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı ihtimalini artırıyor. Kurum, ani ve kontrolsüz kilo değişimlerinin hayati tehlike oluşturduğunu hatırlatıyor.

