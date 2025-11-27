https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/abdde-2-ulusal-muhafizi-vuran-afgan-suphelinin-gecmiste-cia-ile-calistigi-ortaya-cikti-1101359743.html

ABD’de 2 ulusal muhafızı vuran Afgan şüphelinin geçmişte CIA ile çalıştığı ortaya çıktı

ABD’de 2 ulusal muhafızı vuran Afgan şüphelinin geçmişte CIA ile çalıştığı ortaya çıktı

Washington’da Beyaz Saray yakınında iki West Virginia Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasıyla sonuçlanan saldırının ardından gözaltına alınan 29 yaşındaki Afgan uyruklu şüphelinin, ABD’ye gelmeden önce CIA ile çalıştığı ortaya çıktı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Çarşamba günü meydana gelen saldırıda vurulan iki Ulusal Muhafız üyesinin durumunun ‘kritik’ olduğunu açıkladı. West Virginia Valisi Patrick Morrisey ise çelişkili bilgiler nedeniyle önceki ölüm açıklamasını geri çekti.CIA bağlantısı resmen doğrulandıABD istihbarat teşkilatı direktörü John Ratcliffe, şüpheli Rahmanullah Lakanwal’ın 2021’den önce Afganistan’ın Kandahar kentinde CIA ile çalışan bir ‘ortak güç unsuru’ olduğunu söyledi.Ratcliffe ayrıca ilişkinin, ‘ABD askerlerinin Afganistan’dan tahliyesinin ardından sona erdiğini’ belirtti.Lakanwal’ın 2021 yılında Biden yönetiminin Afgan müttefikleri tahliye programı olan ‘Müttefikleri Koruma Operasyonu’ kapsamında ABD’ye giriş yaptığı açıklandı.Yetkililer, programın yaklaşık 76 bin Afganı ülkeye getirdiğini ancak güvenlik taraması sürecinin eksiklikleri nedeniyle eleştirildiğini hatırlattı.‘Hedef gözetilerek yapıldı’Washington polisinden Jeffery Carroll, saldırganın “köşeden çıkar çıkmaz ateş açtığını” ve olayın ‘hedefli saldırı’ olduğunu belirtti.Belediye Başkanı Bowser da saldırının doğrudan Ulusal Muhafızlara yönelik olduğunu söyledi.Olay sırasında bölgede bulunan diğer birlikler saldırganı etkisiz hale getirerek yere yatırdı.Saldırgan da vuruldu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.Trump: Bütün Afgan mülteciler yeniden soruşturulsunABD Başkanı Donald Trump, gece yayımladığı videoda Afgan mültecilerin yeniden incelenmesi çağrısı yaptı ve saldırıyı ‘ulusun tamamına karşı işlenmiş bir suç’ olarak nitelendirdi.

