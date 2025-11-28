Ukrayna'da yolsuzluk skandalı: Zelenskiy'in sağ kolu Yermak'ın evinde arama yapıldı
© AA / Danylo AntoniukAndrey Yermak
© AA / Danylo Antoniuk
Abone ol
Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının yankıları sürerken bu sabah Zelenskiy'e en yakın isim olan Yermak'ın evinde ekipler vardı.
Ukrayna'da kolluk kuvvetleri, yolsuzluk skandalı kapsamında Vladimir Zelenskiy'in Ofis Başkanı Andrey Yermak'ın evinde arama yaptı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı uzmanları ile polisler, bu sabah Yermak'ın evine giderek yolsuzluk soruşturmasına devam etti.
NABU'dan yapılan açıklamada, aramanın yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
Yermak da, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ekiplerin bu sabah arama yaptığını doğruladı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı uzmanları ile polisler, bu sabah Yermak'ın evine giderek yolsuzluk soruşturmasına devam etti.
NABU'dan yapılan açıklamada, aramanın yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
Yermak da, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ekiplerin bu sabah arama yaptığını doğruladı.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
Ajansın sosyal medya paylaşımında, aramalar sırasında el konulan dolar dolu çantaların görüntüleri yer almıştı.
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Sputnik’e demecinde ülkedeki tüm yolsuzluk mekanizmalarının bizzat Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yönetildiğini açıklamıştı.
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Sputnik’e demecinde ülkedeki tüm yolsuzluk mekanizmalarının bizzat Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yönetildiğini açıklamıştı.