Londra Büyükelçisi Kelin: Moskova, Rus varlıklarına el koyulmasını hırsızlık olarak kabul edecek
Londra Büyükelçisi Kelin: Moskova, Rus varlıklarına el koyulmasını hırsızlık olarak kabul edecek
Londra Büyükelçisi Kelin: Moskova, Rus varlıklarına el koyulmasını hırsızlık olarak kabul edecek

10:53 28.11.2025
Andrey Kelin
Andrey Kelin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Sputnik
Avrupa'da Rus varlıklarına el koyma planları tartışılmaya devam ederken Rus Büyükelçi Kelin'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, egemen Rus varlıklarına el koyulmasının Moskova tarafından hırsızlık olarak kabul edileceğini belirtti.

Avrupa ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıkları konusunda kendi içlerinde çalışma yürüttüğünü ve tam olarak ne planlandığını anlamadıklarını kaydeden Kelin, ancak olası el koyma durumunda, bunun hırsızlık olacağını vurguladı.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
