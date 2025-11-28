Türkiye
Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancılara katılım payı zorunluluğu getirildi
Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor, Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancılara katılım payı zorunluluğu getirildi
Türkiye'de geçici koruma statüsündeki yabancılara sunulan ücretsiz sağlık hizmeti uygulaması değişiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, 1 Ocak... 28.11.2025
Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan yabancılar için sağlık hizmeti uygulaması değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici korunanlardan, SGK tarafından belirlenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) katılım payı alınacak. Türkiye’de bu statüde 2 milyon 375 bin Suriyeli bulunuyor.Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce alınmayan tedavi ve ilaç katılım payları, bundan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacak. Böylece sağlık hizmeti kapsamında yapılan harcamaların fon üzerinden karşılanması amaçlanıyor.Ödeme gücü olmayanlara destekResmi Gazete’de yer alan değişikliğe göre, “ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen” geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek. Ayrıca, bu kişilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapmaları yasaklandı.Sağlık hizmeti karşılığında sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarını aşmayacak şekilde SYDTF’den üçer aylık dönemlerle karşılanacak. Bu ödeme mekanizması daha önce AFAD tarafından yürütülüyordu.Aşılar hariç tutulduYeni düzenlemeye göre, aşılar hariç, ödeme gücü olmayan geçici korunanlara, SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri sunulamayacak.
28.11.2025
Türkiye’de geçici koruma statüsündeki yabancılara sunulan ücretsiz sağlık hizmeti uygulaması değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 1 Ocak 2026’dan itibaren bu kişilerden Genel Sağlık Sigortası katılım payı alınacak.
Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan yabancılar için sağlık hizmeti uygulaması değişiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici korunanlardan, SGK tarafından belirlenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) katılım payı alınacak. Türkiye’de bu statüde 2 milyon 375 bin Suriyeli bulunuyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce alınmayan tedavi ve ilaç katılım payları, bundan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacak. Böylece sağlık hizmeti kapsamında yapılan harcamaların fon üzerinden karşılanması amaçlanıyor.

Ödeme gücü olmayanlara destek

Resmi Gazete’de yer alan değişikliğe göre, “ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen” geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek. Ayrıca, bu kişilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapmaları yasaklandı.
Sağlık hizmeti karşılığında sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarını aşmayacak şekilde SYDTF’den üçer aylık dönemlerle karşılanacak. Bu ödeme mekanizması daha önce AFAD tarafından yürütülüyordu.

Aşılar hariç tutuldu

Yeni düzenlemeye göre, aşılar hariç, ödeme gücü olmayan geçici korunanlara, SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri sunulamayacak.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
TÜRKİYE
Şiddetli yağış ve kar geliyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı tarihini açıkladı
12:17
