EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İş, kasım ayı için yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını açıkladı. Açlık sınırı ise 29 bin 828 lira. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Türk-İş’in verilerine göre, kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL'ye yükseldi.4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 liraya yükseldiTÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.Gıda harcamalarındaki artış yüzde 4.98'e ulaştıBekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı

12:56 28.11.2025 (güncellendi: 12:58 28.11.2025)
TÜRK-İş, kasım ayı için yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını açıkladı. Açlık sınırı ise 29 bin 828 lira.
Türk-İş’in verilerine göre, kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL'ye yükseldi.

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.

Gıda harcamalarındaki artış yüzde 4.98'e ulaştı

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
