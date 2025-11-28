https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/turk-is-yoksulluk-ve-aclik-sinirini-acikladi-1101383109.html
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı
Sputnik Türkiye
TÜRK-İş, kasım ayı için yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını açıkladı. Açlık sınırı ise 29 bin 828 lira. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T12:56+0300
2025-11-28T12:56+0300
2025-11-28T12:58+0300
ekonomi̇
enflasyon
türk-i̇ş
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg
Türk-İş’in verilerine göre, kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL'ye yükseldi.4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 liraya yükseldiTÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.Gıda harcamalarındaki artış yüzde 4.98'e ulaştıBekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/asgari-ucret-zamminda-iki-senaryo-belli-oldu-en-dusuk-ve-en-yuksek-beklenti-ne-1101270919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236774d3829a439b42af2d5622de02b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflasyon, türk-i̇ş, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
enflasyon, türk-i̇ş, açlık sınırı, yoksulluk sınırı
TÜRK-İş, yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı
12:56 28.11.2025 (güncellendi: 12:58 28.11.2025)
TÜRK-İş, kasım ayı için yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığını açıkladı. Açlık sınırı ise 29 bin 828 lira.
Türk-İş’in verilerine göre, kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL'ye yükseldi.
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 liraya yükseldi
TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.
Gıda harcamalarındaki artış yüzde 4.98'e ulaştı
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.