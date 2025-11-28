https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-venezuellali-uyusturucu-kacakcilarini-yakinda-karadan-da-durduracagiz-1101378284.html

Trump: Venezüellalı uyuşturucu kaçakçılarını yakında karadan da durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’dan gelen uyuşturucu sevkiyatının 'denizden büyük ölçüde kesildiğini' öne sürerek, çok yakında kara yolundan geçişleri de... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların genişletileceğini belirterek, deniz yolundaki sevkiyatların büyük ölçüde engellendiğini ve çok yakında kara hattında da yeni önlemler devreye gireceğini açıkladı.Trump, ordu mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, son aylarda Venezüellalı kartellere karşı 'yoğun bir operasyon yürüttüklerini' savundu. ABD Başkanı, “Son haftalarda çok sayıda Venezüellalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdik ve bunda büyük başarı elde ettik” dedi.Venezüella’dan gelen uyuşturucunun ABD’de her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtığını iddia eden Trump, bu duruma karşı kapsamlı adımlar atacaklarını belirtti. Uyuşturucu sevkiyatının deniz yoluyla artık 'zorlaştığını' söyleyen Trump, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.ABD-Venezüella hattında tansiyon yükseliyorWashington yönetimi, kısa süre önce Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles adlı suç örgütünü 'Yabancı Terörist Örgütler (FTO)' listesine eklemişti.Caracas ise ABD’nin bu adımını, “ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi” olarak niteledi.Hegseth Karayipler’de konuşlanan ABD uçak gemisindeABD’nin uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına yol açmıştı.ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti.

