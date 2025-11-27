Türkiye
Hegseth, Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti. Ziyaret, Trump yönetiminin Venezüella ile tansiyonu yükselten askeri yığınağı artırdığı bir süreçte gerçekleşti.Pentagon tarafından yayımlanan videoda Hegseth’in, gemideki personele Şükran Günü mesajı ilettiği ve önceki gün Washington DC’de vurulan iki Ulusal Muhafız askeri için dua ettiği görüldü.ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler’de ve Latin Amerika’nın Pasifik kıyılarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik en az 21 operasyon düzenledi ve bu saldırılarda 83 kişinin öldürüldüğü bildirildi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının kendisine yönelik bir iktidardan uzaklaştırma planının parçası olduğunu defalarca dile getirdi.
Hegseth, Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika’da konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti. Ziyaret, Trump yönetiminin Venezüella ile tansiyonu yükselten askeri yığınağı artırdığı bir süreçte gerçekleşti.
Pentagon tarafından yayımlanan videoda Hegseth’in, gemideki personele Şükran Günü mesajı ilettiği ve önceki gün Washington DC’de vurulan iki Ulusal Muhafız askeri için dua ettiği görüldü.
ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler’de ve Latin Amerika’nın Pasifik kıyılarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik en az 21 operasyon düzenledi ve bu saldırılarda 83 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının kendisine yönelik bir iktidardan uzaklaştırma planının parçası olduğunu defalarca dile getirdi.
