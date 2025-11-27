https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/hegseth-karayiplerdeki-uss-gerald-r-ford-ucak-gemisini-ziyaret-etti-1101366399.html

Hegseth, Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti

Hegseth, Karayipler'deki USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika’da konuşlu USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret etti. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T22:44+0300

2025-11-27T22:44+0300

2025-11-27T22:44+0300

dünya

abd

pete hegseth

abd

venezüella

latin amerika

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100472216_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1cd72c0258da0e6f883e0b1d9a5b42a3.jpg

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika bölgesinde görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcileri ziyaret etti. Ziyaret, Trump yönetiminin Venezüella ile tansiyonu yükselten askeri yığınağı artırdığı bir süreçte gerçekleşti.Pentagon tarafından yayımlanan videoda Hegseth’in, gemideki personele Şükran Günü mesajı ilettiği ve önceki gün Washington DC’de vurulan iki Ulusal Muhafız askeri için dua ettiği görüldü.ABD birlikleri, Eylül ayından bu yana Karayipler’de ve Latin Amerika’nın Pasifik kıyılarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik en az 21 operasyon düzenledi ve bu saldırılarda 83 kişinin öldürüldüğü bildirildi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının kendisine yönelik bir iktidardan uzaklaştırma planının parçası olduğunu defalarca dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/kolombiya-lideri-petrodan-tepki-trumpin-venezuella-baskisinin-nedeni-petrol-erisimi-1101305116.html

abd

venezüella

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pete hegseth, abd, venezüella, latin amerika, pentagon