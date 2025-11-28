https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-bir-tane-buzkiranimiz-var-rusyanin-cok-gerisindeyiz-1101376243.html
Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz
Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ülkesinin buzkıran gemisi sayısına göre Rusya’nın çok gerisinde olduğunu kabul etti. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T10:48+0300
2025-11-28T10:48+0300
2025-11-28T10:49+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
buzkıran
finlandiya
vladimir putin
st. petersburg
stalingrad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede 11 yeni buzkıran elde edeceklerini duyurdu.Şükran Günü vesilesiyle askerlere hitap eden Trump, “Tek bir buzkıranımız yoktu, şimdi bir tane var. Rusya'nın 48 tane var, bizimse bir tane. Bu çok saçma” ifadesini kullandı.Hükümetinin 11 buzkıranın yapımını sipariş ettiğini bildiren ABD lideri, bu gemileri “çok yakında” alacakları sözünü verdi.Trump, yeni buzkıran yapımının Finlandiya ve diğer ülkelerle ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, yeni buzkıran ‘Stalingrad’ için omurga döşeme töreni düzenlenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video bağlantısı yoluyla katılmıştı. Putin konuşmasında, Rusya'nın şu anda dünyada buzkıran seri üretimini yapabilen tek ülke olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/hollanda-ukraynali-siginmacilardan-kurtulma-plani-hazirladi-1101372690.html
abd
rusya
finlandiya
st. petersburg
stalingrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, rusya, buzkıran, finlandiya, vladimir putin, st. petersburg, stalingrad
abd, donald trump, rusya, buzkıran, finlandiya, vladimir putin, st. petersburg, stalingrad
Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz
10:48 28.11.2025 (güncellendi: 10:49 28.11.2025)
ABD Başkanı Trump, ülkesinin buzkıran gemisi sayısına göre Rusya’nın çok gerisinde olduğunu kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede 11 yeni buzkıran elde edeceklerini duyurdu.
Şükran Günü vesilesiyle askerlere hitap eden Trump, “Tek bir buzkıranımız yoktu, şimdi bir tane var. Rusya'nın 48 tane var, bizimse bir tane. Bu çok saçma” ifadesini kullandı.
Hükümetinin 11 buzkıranın yapımını sipariş ettiğini bildiren ABD lideri, bu gemileri “çok yakında” alacakları sözünü verdi.
Trump, yeni buzkıran yapımının Finlandiya ve diğer ülkelerle ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.
ABD’nin halihazırda hizmette olan tek buzkıranı olan Polar Star, 1976 yılında hizmete girdi ve benzersiz tahrik sistemi sayesinde dünyanın en güçlü buz kırıcılarından biri olmaya devam ediyor. Gemi, 2013’te modernize edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, yeni buzkıran ‘Stalingrad’ için omurga döşeme töreni düzenlenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video bağlantısı yoluyla katılmıştı. Putin konuşmasında, Rusya'nın şu anda dünyada buzkıran seri üretimini yapabilen tek ülke olduğunu vurgulamıştı.