Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz
Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya'nın çok gerisindeyiz
ABD Başkanı Trump, ülkesinin buzkıran gemisi sayısına göre Rusya'nın çok gerisinde olduğunu kabul etti. 28.11.2025
dünya
abd
donald trump
rusya
buzkıran
finlandiya
vladimir putin
st. petersburg
stalingrad
ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede 11 yeni buzkıran elde edeceklerini duyurdu.Şükran Günü vesilesiyle askerlere hitap eden Trump, “Tek bir buzkıranımız yoktu, şimdi bir tane var. Rusya'nın 48 tane var, bizimse bir tane. Bu çok saçma” ifadesini kullandı.Hükümetinin 11 buzkıranın yapımını sipariş ettiğini bildiren ABD lideri, bu gemileri “çok yakında” alacakları sözünü verdi.Trump, yeni buzkıran yapımının Finlandiya ve diğer ülkelerle ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, yeni buzkıran ‘Stalingrad’ için omurga döşeme töreni düzenlenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video bağlantısı yoluyla katılmıştı. Putin konuşmasında, Rusya'nın şu anda dünyada buzkıran seri üretimini yapabilen tek ülke olduğunu vurgulamıştı.
abd
rusya
finlandiya
st. petersburg
stalingrad
abd, donald trump, rusya, buzkıran, finlandiya, vladimir putin, st. petersburg, stalingrad
abd, donald trump, rusya, buzkıran, finlandiya, vladimir putin, st. petersburg, stalingrad

Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz

10:48 28.11.2025 (güncellendi: 10:49 28.11.2025)
Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Trump, ülkesinin buzkıran gemisi sayısına göre Rusya’nın çok gerisinde olduğunu kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede 11 yeni buzkıran elde edeceklerini duyurdu.
Şükran Günü vesilesiyle askerlere hitap eden Trump, “Tek bir buzkıranımız yoktu, şimdi bir tane var. Rusya'nın 48 tane var, bizimse bir tane. Bu çok saçma” ifadesini kullandı.
Hükümetinin 11 buzkıranın yapımını sipariş ettiğini bildiren ABD lideri, bu gemileri “çok yakında” alacakları sözünü verdi.
Trump, yeni buzkıran yapımının Finlandiya ve diğer ülkelerle ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

ABD’nin halihazırda hizmette olan tek buzkıranı olan Polar Star, 1976 yılında hizmete girdi ve benzersiz tahrik sistemi sayesinde dünyanın en güçlü buz kırıcılarından biri olmaya devam ediyor. Gemi, 2013’te modernize edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, yeni buzkıran ‘Stalingrad’ için omurga döşeme töreni düzenlenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video bağlantısı yoluyla katılmıştı. Putin konuşmasında, Rusya'nın şu anda dünyada buzkıran seri üretimini yapabilen tek ülke olduğunu vurgulamıştı.
