Trump: Bir tane buzkıranımız var, Rusya’nın çok gerisindeyiz

ABD Başkanı Trump, ülkesinin buzkıran gemisi sayısına göre Rusya’nın çok gerisinde olduğunu kabul etti. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, en kısa sürede 11 yeni buzkıran elde edeceklerini duyurdu.Şükran Günü vesilesiyle askerlere hitap eden Trump, “Tek bir buzkıranımız yoktu, şimdi bir tane var. Rusya'nın 48 tane var, bizimse bir tane. Bu çok saçma” ifadesini kullandı.Hükümetinin 11 buzkıranın yapımını sipariş ettiğini bildiren ABD lideri, bu gemileri “çok yakında” alacakları sözünü verdi.Trump, yeni buzkıran yapımının Finlandiya ve diğer ülkelerle ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.Geçtiğimiz günlerde, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde, yeni buzkıran ‘Stalingrad’ için omurga döşeme töreni düzenlenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğe video bağlantısı yoluyla katılmıştı. Putin konuşmasında, Rusya'nın şu anda dünyada buzkıran seri üretimini yapabilen tek ülke olduğunu vurgulamıştı.

