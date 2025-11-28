Türkiye
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı
Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı
Nos portalı, hükümetin planına dayandırdığı haberinde, Hollanda'daki Ukraynalı sığınmacılara 2027'den itibaren, ülkelerine geri dönmelerini amaçlayan özel bir statü verileceğini bildirdi.Portalın haberinde, “Gelir getiren bir işte çalışan Ukraynalılar kira ödemek zorunda kalacak. Ayrıca sağlık sigortasına da kendileri katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.Hollanda'da yaklaşık 120 bin Ukraynalının yaşadığını anımsatan Nos, bunların yüzde 60'ından fazlasının çalıştığına dikkat çekerek, “Bu nedenle, kira ve sağlık sigortası primi ödemeleri tamamen haklı” yorumunda bulundu.
hollanda, ukrayna, ukraynalı mültecilerin durumu, avrupa, sığınmacılar, sığınmacı
hollanda, ukrayna, ukraynalı mültecilerin durumu, avrupa, sığınmacılar, sığınmacı

Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı

Hollanda’nın, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için özel statülerini kaldıracak.
Nos portalı, hükümetin planına dayandırdığı haberinde, Hollanda'daki Ukraynalı sığınmacılara 2027'den itibaren, ülkelerine geri dönmelerini amaçlayan özel bir statü verileceğini bildirdi.
Portalın haberinde, “Gelir getiren bir işte çalışan Ukraynalılar kira ödemek zorunda kalacak. Ayrıca sağlık sigortasına da kendileri katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.
Hollanda'da yaklaşık 120 bin Ukraynalının yaşadığını anımsatan Nos, bunların yüzde 60'ından fazlasının çalıştığına dikkat çekerek, “Bu nedenle, kira ve sağlık sigortası primi ödemeleri tamamen haklı” yorumunda bulundu.

Letonya, Polonya ve Almanya, Kasım ayının başlarında, Ukraynalı sığınmacılara yönelik sübvansiyonları azaltacaklarını duyurmuştu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'daki Ukraynalı sığınmacılar arasındaki düşük istihdam oranının kabul edilemez olduğunu ve onların iş bulmaları gerektiğine inandığını vurgulamıştı.

