https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/hollanda-ukraynali-siginmacilardan-kurtulma-plani-hazirladi-1101372690.html
Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı
Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı
Sputnik Türkiye
Hollanda’nın, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için özel statülerini kaldıracak. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T09:21+0300
2025-11-28T09:21+0300
2025-11-28T09:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
hollanda
ukrayna
ukraynalı mültecilerin durumu
avrupa
sığınmacılar
sığınmacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064443102_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_19ba6a6cd1b06b97643ddb94617e6df5.jpg
Nos portalı, hükümetin planına dayandırdığı haberinde, Hollanda'daki Ukraynalı sığınmacılara 2027'den itibaren, ülkelerine geri dönmelerini amaçlayan özel bir statü verileceğini bildirdi.Portalın haberinde, “Gelir getiren bir işte çalışan Ukraynalılar kira ödemek zorunda kalacak. Ayrıca sağlık sigortasına da kendileri katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.Hollanda'da yaklaşık 120 bin Ukraynalının yaşadığını anımsatan Nos, bunların yüzde 60'ından fazlasının çalıştığına dikkat çekerek, “Bu nedenle, kira ve sağlık sigortası primi ödemeleri tamamen haklı” yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/macaristan-basbakani-orban-bugun-rusya-lideri-putinle-gorusmeyi-planliyor-1101372027.html
hollanda
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064443102_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_88687d92ff171cc5f6f481dee89aa116.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hollanda, ukrayna, ukraynalı mültecilerin durumu, avrupa, sığınmacılar, sığınmacı
hollanda, ukrayna, ukraynalı mültecilerin durumu, avrupa, sığınmacılar, sığınmacı
Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı
Hollanda’nın, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için özel statülerini kaldıracak.
Nos portalı, hükümetin planına dayandırdığı haberinde, Hollanda'daki Ukraynalı sığınmacılara 2027'den itibaren, ülkelerine geri dönmelerini amaçlayan özel bir statü verileceğini bildirdi.
Portalın haberinde, “Gelir getiren bir işte çalışan Ukraynalılar kira ödemek zorunda kalacak. Ayrıca sağlık sigortasına da kendileri katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.
Hollanda'da yaklaşık 120 bin Ukraynalının yaşadığını anımsatan Nos, bunların yüzde 60'ından fazlasının çalıştığına dikkat çekerek, “Bu nedenle, kira ve sağlık sigortası primi ödemeleri tamamen haklı” yorumunda bulundu.
Letonya, Polonya ve Almanya, Kasım ayının başlarında, Ukraynalı sığınmacılara yönelik sübvansiyonları azaltacaklarını duyurmuştu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'daki Ukraynalı sığınmacılar arasındaki düşük istihdam oranının kabul edilemez olduğunu ve onların iş bulmaları gerektiğine inandığını vurgulamıştı.