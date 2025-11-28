https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/hollanda-ukraynali-siginmacilardan-kurtulma-plani-hazirladi-1101372690.html

Hollanda, Ukraynalı sığınmacılardan kurtulma planı hazırladı

Hollanda’nın, Ukraynalı sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için özel statülerini kaldıracak. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Nos portalı, hükümetin planına dayandırdığı haberinde, Hollanda'daki Ukraynalı sığınmacılara 2027'den itibaren, ülkelerine geri dönmelerini amaçlayan özel bir statü verileceğini bildirdi.Portalın haberinde, “Gelir getiren bir işte çalışan Ukraynalılar kira ödemek zorunda kalacak. Ayrıca sağlık sigortasına da kendileri katkıda bulunmak zorunda kalacaklar” ifadesine yer verildi.Hollanda'da yaklaşık 120 bin Ukraynalının yaşadığını anımsatan Nos, bunların yüzde 60'ından fazlasının çalıştığına dikkat çekerek, “Bu nedenle, kira ve sağlık sigortası primi ödemeleri tamamen haklı” yorumunda bulundu.

