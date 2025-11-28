https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-beyaz-saraydaki-saldirida-bir-ulusal-muhafiz-uyesi-hayatini-kaybetti-digerinin-durumu-ise-1101368573.html

Trump: Beyaz Saray'daki saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetti, diğerinin durumu ise kritik

Trump: Beyaz Saray'daki saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetti, diğerinin durumu ise kritik

Sputnik Türkiye

Trump, Beyaz Saray yakınındaki silahlı saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise kritik durumda olduğunu açıkladı. Saldırganın... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T03:43+0300

2025-11-28T03:43+0300

2025-11-28T04:19+0300

dünya

abd

beyaz saray

saldırı

saldırgan

silahlı saldırgan

ulusal muhafız

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız mensuplarını hedef alan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan askerlerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise kritik durumda olduğunu söyledi.Trump, saldırının failinin de güvenlik güçleriyle yaşanan çatışma sırasında ağır yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.Trump, "Bu vahşet bize, ülkemize giren ve ülkemizde kalan insanlar üzerinde tam kontrole sahip olmak kadar büyük bir ulusal güvenlik önceliğimiz olmadığını hatırlatıyor" dedi.Trump'tan 'karada mücadele' sözüAyrıca Trump, Şükran Günü’nde görevli askerlerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/abd-adalet-bakani-bondi-o-canavarin-idam-cezasi-almasi-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapacagiz-1101367801.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, saldırı, saldırgan, silahlı saldırgan, ulusal muhafız