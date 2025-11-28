https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-beyaz-saraydaki-saldirida-bir-ulusal-muhafiz-uyesi-hayatini-kaybetti-digerinin-durumu-ise-1101368573.html
Trump: Beyaz Saray'daki saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetti, diğerinin durumu ise kritik
Trump: Beyaz Saray'daki saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetti, diğerinin durumu ise kritik
2025-11-28T03:43+0300
2025-11-28T03:43+0300
2025-11-28T04:19+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız mensuplarını hedef alan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan askerlerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise kritik durumda olduğunu söyledi.Trump, saldırının failinin de güvenlik güçleriyle yaşanan çatışma sırasında ağır yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.Trump, "Bu vahşet bize, ülkemize giren ve ülkemizde kalan insanlar üzerinde tam kontrole sahip olmak kadar büyük bir ulusal güvenlik önceliğimiz olmadığını hatırlatıyor" dedi.Trump'tan 'karada mücadele' sözüAyrıca Trump, Şükran Günü’nde görevli askerlerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:
03:43 28.11.2025 (güncellendi: 04:19 28.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafız mensuplarını hedef alan silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan askerlerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise kritik durumda olduğunu söyledi.
Trump, saldırının failinin de güvenlik güçleriyle yaşanan çatışma sırasında ağır yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.
Trump, "Bu vahşet bize, ülkemize giren ve ülkemizde kalan insanlar üzerinde tam kontrole sahip olmak kadar büyük bir ulusal güvenlik önceliğimiz olmadığını hatırlatıyor" dedi.
Trump'tan 'karada mücadele' sözü
Ayrıca Trump, Şükran Günü’nde görevli askerlerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:
Son haftalarda, sayıları oldukça fazla olan Venezüellalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırmak için çalışıyorsunuz. Elbette artık deniz yoluyla gelen çok fazla yok, bunu fark etmişsinizdir… Zaten çok şey yapıyoruz. Deniz yoluyla gelenleri neredeyse tamamen durdurduk, yaklaşık yüzde 85 oranında engelledik, muhtemelen bunu fark etmişsinizdir. İnsanlar artık denizden sevkiyat yapmak istemiyor ve yakında kara yoluyla gelenleri de durdurmaya başlayacağız