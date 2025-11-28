https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/abd-adalet-bakani-bondi-o-canavarin-idam-cezasi-almasi-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapacagiz-1101367801.html
ABD Adalet Bakanı Bondi: O canavarın idam cezası alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız
ABD Adalet Bakanı Bondi: O canavarın idam cezası alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız
ABD'nin başkentinde iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasının ardından, şüpheli Afgan vatandaşına yönelik idam cezası talep edileceği açıklandı. Saldırıda ağır yaralanan iki polis memurunun durumunun kritik olduğu bildirildi.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi yaptığı açıklamada, ABD savcılarının Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini vuran Afgan adam için idam cezası isteyeceğini söyledi.Bondi, Fox News'e yaptığı açıklamada, biri erkek diğeri kadın iki ulusal muhafızın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini bildirerek şöyle konuştu:Columbia Bölge Savcısı Jeanine Pirro, federal hükümetin şüpheliyi cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere üç suçtan suçlamayı planladığını söyledi.Pirro, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Saldırganın Smith & Wesson marka bir tabanca taşıdığını belirten Pirro, saldırının sebepsiz yere gerçekleştiğini de belirtti.
ABD Adalet Bakanı Bondi: O canavarın idam cezası alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız
ABD’nin başkentinde iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasının ardından, şüpheli Afgan vatandaşına yönelik idam cezası talep edileceği açıklandı. Saldırıda ağır yaralanan iki polis memurunun durumunun kritik olduğu bildirildi.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi yaptığı açıklamada, ABD savcılarının Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini vuran Afgan adam için idam cezası isteyeceğini söyledi.
Bondi, Fox News'e yaptığı açıklamada, biri erkek diğeri kadın iki ulusal muhafızın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini bildirerek şöyle konuştu:
"Eğer memurlar ölürse, size hemen söyleyeceğim, şimdiden söyleyeceğim. Ülkemizde olmaması gereken o canavara karşı ölüm cezası alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Columbia Bölge Savcısı Jeanine Pirro, federal hükümetin şüpheliyi cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere üç suçtan suçlamayı planladığını söyledi.
Pirro, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada dururken, şu anda uygun görülen suçlamalar, silahlı saldırı ve DC Yasası 22-401 ve DC Yasası 22-4502'yi ihlal etmekle ilgili üç suçlamadır. Ayrıca şiddet suçu sırasında ateşli silah bulundurmaktan da yargılanacak. Saldırı ve öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya"
Saldırganın Smith & Wesson marka bir tabanca taşıdığını belirten Pirro, saldırının sebepsiz yere gerçekleştiğini de belirtti.