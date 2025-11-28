https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/abd-adalet-bakani-bondi-o-canavarin-idam-cezasi-almasi-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapacagiz-1101367801.html

ABD Adalet Bakanı Bondi: O canavarın idam cezası alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi yaptığı açıklamada, ABD savcılarının Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerini vuran Afgan adam için idam cezası isteyeceğini söyledi.Bondi, Fox News'e yaptığı açıklamada, biri erkek diğeri kadın iki ulusal muhafızın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini bildirerek şöyle konuştu:Columbia Bölge Savcısı Jeanine Pirro, federal hükümetin şüpheliyi cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere üç suçtan suçlamayı planladığını söyledi.Pirro, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Saldırganın Smith & Wesson marka bir tabanca taşıdığını belirten Pirro, saldırının sebepsiz yere gerçekleştiğini de belirtti.

